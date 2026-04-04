Выросло число пострадавших в Ульяновской области

В больницах Ульяновской области остались 23 пострадавших на железной дороге

Tекст: Тимур Шайдуллин

В стационарах Ульяновской области продолжают находиться 23 человека, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на железной дороге, сообщает Минздрав РФ. Среди госпитализированных пять детей. Ведомство уточнило, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Состояние части пациентов оценивается как средней тяжести. Данные о причинах происшествия на данный момент не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение поездов на участке станции Бряндино в Ульяновской области возобновили после происшествия с пассажирским поездом №302 Москва – Челябинск.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после схода вагонов поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области увеличилось до 59 человек.

Предварительной причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.







