Названа дата прощания с драматургом Николаем Колядой

Стала известна дата похорон Николая Коляды в Екатеринбурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прощание с российским драматургом Николаем Колядой состоится 5 марта в Екатеринбурге. Как сообщается в Телеграм-канале театра, церемония пройдет в «Коляда-Театре» по адресу проспект Ленина, дом 97, с 11.00 до 12.30 по местному времени. Отпевание запланировано на 12:30–13:00, после чего автобусами участников церемонии доставят на Широкореченское кладбище, где состоится захоронение в 14:00.

В сообщении театра уточняется: «5 марта, четверг, «Коляда-Театр» г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97. 11:00–12:30 (09:00-10:30 мск) прощание, 12:30–13:00 (10:30-11:00 мск) отпевание, 13:00 отъезд на автобусах от театра на кладбище. 14:00 (12:00 мск) Широкореченское кладбище».

На 8 марта назначен поминальный обед в Доме актера в Екатеринбурге.

Николай Коляда был не только драматургом, но и актером, писателем, сценаристом, театральным режиссером и заслуженным деятелем искусств РФ. Он возглавлял «Коляда-Театр» в Екатеринбурге с момента основания в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Петербурге, а также во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. Сам театр считается одним из ведущих провинциальных театров России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о смерти Николая Коляды. СМИ ранее передавали информацию о его госпитализации и введении в медикаментозный сон.

Ранее 27 февраля умер актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах «Интерны» и «Глухарь»,. Ему было 79 лет