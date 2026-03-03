Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
В небе над Ираном уничтожили семь беспилотников
Иранские военные сообщили об уничтожении беспилотников MQ9, Heron и Hermes
Системы противовоздушной обороны Ирана перехватили семь летательных аппаратов, включая модели MQ9 и Hermes, в районах Тегерана, Исфахана и других городов.
Вооруженные силы исламской республики ликвидировали семь дронов в различных частях государства, передает РИА Новости.
«В различных районах страны были сбиты семь разного рода беспилотников: это MQ9, Heron, Hermes в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада, Бушера», – говорится в заявлении армии.
Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции информировала об уничтожении 21 беспилотника типа Hermes. Позднее канал SNN заявил о ликвидации еще одного такого аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы сообщили о перехвате 28 израильских БПЛА за сутки. Противовоздушная оборона Ирана уничтожила беспилотник MQ-9 Reaper возле города Дехлоран. Силы ПВО сбили израильский разведывательный аппарат Hermes в небе над Хорремабадом.