Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби

Tекст: Ольга Иванова

В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.