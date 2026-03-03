  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 12:59 • Новости дня

    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждать организацию трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби сейчас невозможно.

    В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

    Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

    Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.

    2 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    3 марта 2026, 06:42 • Новости дня
    Наемники из Латинской Америки сбежали из ВСУ и создали банды в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные боевики из Латинской Америки, отказавшиеся от участия в штурмах на стороне украинской армии, начали терроризировать мирное население в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Установлено, что грабежами занимаются приезжие из стран Латинской Америки. Эти наемники разорвали соглашения с ВСУ, так как не захотели участвовать в штурмовых действиях.

    В июле 2025 года сообщалось о массовой переброске колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    В январе вербовщик украинской армии рассказывал о службе боевиков из шести стран Латинской Америки в специальной бригаде.  В мае в Сумской области жители освобожденных сел жаловались на насилие и грабежи со стороны иностранных наемников.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    2 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

    Посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с продолжающейся принудительной мобилизацией закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил: «Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона располагает информацией о двух случаях насильственного призыва этнических венгров в украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие явления «бусификации» на Украине.

    Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил действия сотрудников украинских военкоматов и потребовал привлечь их к ответственности за незаконную мобилизацию.

    Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации для поддержания боеспособности армии.

    3 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при получении ракет и вооружения, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь эти средства могут понадобиться самим Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке для самообороны.

    В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил: «У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны».

    Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. «Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км. Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    2 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в период с 5 по 8 марта, причем среди возможных площадок называют Абу-Даби, Турцию и Швейцарию.

    Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».

    По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.

    Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.

    Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.

    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    2 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Москалькова заявила о нежелании Украины принять сограждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь граждан Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако украинская сторона пока не дала согласия на их прием, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Семь граждан Украины, которых российские военные спасли из зоны боевых действий, выразили желание вернуться к своим семьям на Украину, однако украинская сторона не готова их принять, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. На сегодняшний день 17 человек уже смогли вернуться на родину, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

    «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», – заявила Москалькова.

    Она подчеркнула, что процесс воссоединения с семьями требует координации, в этом участвуют Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона, через границу которой осуществляется возвращение. Однако, как отметила Москалькова, украинская сторона пока не ответила на просьбу принять граждан, желающих вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова рассказала, что часть спасенных с Украины граждан выразили желание оформить российское гражданство.

    Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    3 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    ВС России с помощью комплекса «Елка» уничтожили 50 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший комплекс перехвата «Елка» позволил российским военнослужащим отразить массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в Брянской области, сообщили в компании-разработчике.

    Дроны-перехватчики поражают цели прямым тараном на высокой скорости, что позволяет использовать их без взрывчатки рядом с жилыми домами и важными объектами, пояснили в компании, передает ТАСС.

    В общей сложности в регионе за два часа они уничтожили более 50 дронов ВСУ «Лютый».

    Боец с позывным Алаури рассказал, что «Елка» помогла ему уничтожить украинский беспилотник на расстоянии в три-четыре километра.

    «Если бы БПЛА достигли своей цели, то последствия были бы катастрофическими», – добавил он.

    В 2025 году военный эксперт Юрий Кнутов отмечал эффективность применения российских дронов-перехватчиков «Елка» против различных целей.

    3 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Над Россией за ночь поразили 16 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Над Крымом сбито восемь дронов, над Белгородской областью – пять, указало ведомство в Max.

    Еще три дрона уничтожили над территорией Астраханской области.

    Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 172 украинских дрона.

    Утром над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников.

    2 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    За зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие за зимний период освободили более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего под российский контроль перешло почти 1400 кв. км территории в зоне СВО.

    По словам Марочко, только в декабре было освобождено 34 населенных пункта, что соответствует более 540 кв. км. В январе силы России взяли под контроль 24 населенных пункта и около 470 кв. км, а в феврале еще 24 населенных пункта – это более 360 кв. км. Эксперт отметил, что за зиму российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на нескольких участках.

    Кроме этого, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины за зиму потеряли порядка 119 500 солдат и наемников, причем самые большие потери пришлись на декабрь. Он отметил: «Санитарные и безвозвратные потери противника в декабре составили почти 50 000 украинских боевиков и наемников, в январе – около 35 000, в феврале – свыше 34 500».

    Также, по данным Марочко, за три зимних месяца украинская сторона лишилась около 16 300 беспилотников, 1400 танков и других бронированных машин, 1600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 1100 складов боеприпасов, топлива и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике. Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

