Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент Владимир Путин во вторник планирует провести международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль позднее проинформирует о том, как и с кем прошла беседа, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в графике российского лидера пока не значится телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Я здесь сделаю традиционную оговорку – на данный момент», – заключил Песков.
Ранее Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, они обсудили действия США и Израиля против Ирана.