TWZ сообщил о масштабном пожаре на базе ВМС Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ключевая военно-морская база Ирана в Бендер-Аббасе на берегу Ормузского пролива была серьезно повреждена в результате ударов, сообщает TWZ.

Спутниковые снимки, полученные Planet Labs, зафиксировали масштабные пожары на территории базы, в том числе на судне типа морской платформы IRINS Makran, которое оказалось охвачено огнем и, по всей видимости, было поражено в ходе атаки.

Бендер-Аббас является главным штабом ВМС Ирана и ключевым элементом контроля над Ормузским проливом. Как подчеркнул президент США Дональд Трамп: «Мы уничтожаем их флот. Уже десять кораблей выведены из строя. Они на дне моря». По его словам, «ликвидация» иранских военно-морских сил стала основной целью операции Epic Fury, которую проводят США и Израиль.

Помимо серьезных повреждений IRINS Makran, на спутниковых изображениях заметны следы поражения как минимум одного, а возможно и двух фрегатов, пришвартованных на базе. Это были одни из самых ценных объектов среди иранских военных кораблей, находившихся в порту. Однако дизель-электрическая подлодка класса Kilo и малые подлодки, судя по снимкам, остались невредимыми.

Объем ущерба и точное количество поврежденных кораблей пока сложно оценить из-за густого дыма на снимках, однако видно, что часть судов была выведена из порта незадолго до ударов. Некоторые корабли могли быть потоплены, но подтверждений этому нет. При этом значительное количество военных и гражданских судов по-прежнему остается в порту или на ремонте в доках.

Удары по военно-морским объектам Ирана наносились и вне Бендер-Аббаса: ранее были зафиксированы атаки на порт Конарек, где были уничтожены несколько фрегатов и корветов, а также поврежден корабль-дрон Shahid Bagheri. Операция Epic Fury, по словам министра обороны США Пита Хегсета, направлена на «уничтожение ракетной угрозы и флота Ирана», чтобы не допустить дальнейших конфликтов в регионе. Ормузский пролив остается стратегически важным узлом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран выполнил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.