Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края
Фрагменты беспилотников, сбитых над Кубанью, упали на пустырях, в полях и огородах, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены сразу в трех районах Краснодарского края, передает РИА «Новости».
По данным оперативного штаба региона, фрагменты уничтоженных и перехваченных БПЛА упали в полях, на пустырях и в огородах, миновав жилые и инфраструктурные объекты. Власти подчеркивают, что пострадавших нет, повреждения домов и инфраструктуры также отсутствуют.
Обломки найдены в Красноармейском районе – на пустыре в станице Старонижестеблиевской, в Гулькевичском районе – в огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле рядом с поселком Венцы. Кроме того, в Кавказском районе фрагменты беспилотников обнаружены во дворе частного дома в станице Дмитриевской и в станице Темижбекской.
По адресам падения работают оперативные и специальные службы, уточнили в региональном оперштабе. Ранее утром Минобороны России сообщило о четырех сбитых БПЛА на территории Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе частного дома в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края обнаружили обломки беспилотника.