Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Глава центра МВД Коми уволен после смертельного взрыва
Верховный суд Коми отказался смягчить меру пресечения начальнику учебного центра МВД по региону Антону Дашевскому, обвиняемому в превышении полномочий после трагедии с тремя погибшими.
Апелляционная инстанция оставила без изменений решение горсуда, согласно которому обвиняемый пробудет в заключении по 15 марта включительно, передает ТАСС.
Защита настаивала на переводе фигуранта под домашний арест, однако жалоба не была удовлетворена.
В ходе заседания стало известно, что трудовые отношения с руководителем учреждения прекращены.
Сам Дашевский по видеосвязи попросил прощения у семей жертв за недостаточный контроль.
Напомним, глава учебного центра МВД по Коми Антон Дашевский был арестован после взрыва и пожара, в результате которых пострадали 24 человека.
После нештатного применения учебно-имитационной гранаты в центре МВД Сыктывкара в больницах продолжают оставаться 19 человек.
В начале февраля умер третий пострадавший при взрыве и пожаре в этом в учебном центре.