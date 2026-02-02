В парламенте Сомали произошла стычка депутатов с полицией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в здании парламента Сомали перед заседанием, посвященным поправкам к временной конституции 2012 года, передает РИА «Новости».

По сообщениям Somali Stream, между полицейскими и членами парламента случились физические столкновения, сопровождавшиеся свистом, криками и хаотичной обстановкой. В результате несколько депутатов пострадали. Депутаты выразили протест против присутствия полиции в парламенте, считая это давлением на законодательный процесс.

Оппозиционные силы уже ранее, 28 января, пытались сорвать обсуждение конституционных изменений. Речь идет о поправках, предусматривающих переход к прямому голосованию по принципу «один человек – один голос» и усиление центральной власти.

Законодатели обеих палат должны согласовать итоговый список изменений к 3 марта 2026 года. В случае принятия реформ политическая система страны будет существенно перестроена, а действующий президент получит право баллотироваться на новый срок продолжительностью пять лет.

