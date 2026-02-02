Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Курьера мошенников задержали по делу о похищении подростка в Красноярске
Правоохранители вышли на след злоумышленника, помогавшего аферистам в реализации схемы с имитацией похищения 14-летнего мальчика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики установили личность пособника в рамках расследования уголовного дела, задержанным оказался 22-летний житель Тюмени, пояснила Волк, передает ТАСС.
Сейчас фигурант доставлен в Красноярск для проведения необходимых следственных действий.
Мошенники увели 14-летнего красноярского школьника из дома и потребовали от родителей крупный выкуп, при этом из сейфа семьи уже пропали 3 млн рублей. Позже его нашли невредимым в арендованной квартире с девушкой.
Сама девушка, как сообщал источник, также находилась под влиянием мошенников. На нее завели уголовное дело.