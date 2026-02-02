Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Кучеров стал первой звездой дня НХЛ после победы «Тампы»

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, передает РИА «Новости».

Как отмечается на сайте НХЛ, в прошедшем матче против «Бостон Брюинз» игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличился не только заброшенной шайбой, но и тремя результативными передачами, что помогло его команде победить со счетом 6:5 в серии буллитов.

За текущий сезон Кучеров набрал уже 86 очков – 28 голов и 58 результативных передач, что позволяет ему занимать третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Второй звездой дня был признан нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер, оформивший дубль в матче против «Вегас Голден Найтс», завершившемся победой его команды со счетом 4:3. Третьей звездой стал Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз», обеспечивший победу своему клубу в овертайме встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

В понедельник сообщалось, что Никита Кучеров набрал четыре очка в матче Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе. Он стал первой звездой января в НХЛ.

Кучеров первым из российских игроков достиг отметки 80 очков в сезоне.