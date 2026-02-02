Василевский назвал первую драку в НХЛ важным событием

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский назвал свою первую драку в Национальной хоккейной лиге одним из ключевых моментов карьеры, передает ТАСС.

Журналист Джей Речер опубликовал комментарий игрока в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где Василевский поделился впечатлениями от поединка с голкипером «Бостона» Джереми Свэйманом во время матча, завершившегося победой его команды по буллитам со счетом 6:5.

«Я видел, как Свэйман замахал блином. Потом сработал рефлекс, я доехал до середины площадки и вызвал его на драку, он принял вызов, за что ему большое спасибо», – подчеркнул Василевский. По словам российского голкипера, Свэйман отлично проявил себя в поединке и заслуживает благодарности за участие в его первой драке в лиге.

После столкновения вратари обменялись добрыми словами, а сам Василевский отметил, что этот эпизод стал для него личной вехой, поскольку ранее он никогда не дрался в НХЛ. Вратарь «Тампы» также подчеркнул значимость произошедшего для своей карьеры.

Василевскому 31 год, он был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года под общим 19-м номером. За свою карьеру он дважды выигрывал Кубок Стэнли, получал награды «Везина трофи» и «Конн Смайт трофи», а также становился чемпионом мира и бронзовым призером в составе сборной России.

