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Российским прыгунам с трамплина отказали в визах для участия в турнирах
Прыгуны с трамплина из России остались без европейских виз на сезон
Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что обладающие нейтральным статусом отечественные прыгуны с трамплина не примут участия в международных соревнованиях из-за проблем с получением разрешительных документов.
Отечественные спортсмены столкнулись с невозможностью въезда в страны Европы для участия в новом соревновательном цикле, пишет Sport24.
«Вчера пришла неприятная новость о наших прыгунах с трамплина. У них есть нейтральные статусы, но они не смогут выступить на соревнованиях из-за отказа в европейской визе», – рассказал Свищев.
Депутат выразил сожаление в связи с тем, что получившие официальный допуск спортсмены вынуждены пропускать турниры. Международный сезон в прыжках с трамплина начнется 20 ноября в Лиллехаммере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разрешить странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским спортсменам. Также федерация заявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.