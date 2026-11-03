Российским прыгунам с трамплина отказали в визах для участия в турнирах

Прыгуны с трамплина из России остались без европейских виз на сезон

Tекст: Катерина Туманова

Отечественные спортсмены столкнулись с невозможностью въезда в страны Европы для участия в новом соревновательном цикле, пишет Sport24.

«Вчера пришла неприятная новость о наших прыгунах с трамплина. У них есть нейтральные статусы, но они не смогут выступить на соревнованиях из-за отказа в европейской визе», – рассказал Свищев.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что получившие официальный допуск спортсмены вынуждены пропускать турниры. Международный сезон в прыжках с трамплина начнется 20 ноября в Лиллехаммере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разрешить странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским спортсменам. Также федерация заявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.