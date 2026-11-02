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Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.
Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».
«Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.
В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.
Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.