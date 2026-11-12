Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Грант ЕС на строительство детского реабилитационного центра на Украине расхитили
На Украине расхитили грант ЕС на детский реабилитационный центр
Европейский грант, выделенный Украине на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью, оказался расхищен.
Европейские средства на возведение реабилитационного центра для детей с инвалидностью на западе Украины были расхищены. Об этом говорится в заявлении адвоката в Национальную полицию страны, которое опубликовал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА «Новости».
«По моим заявлениям разоблачено хищение в особо крупном размере бюджетных средств и средств Европейского союза, выделенных при содействии правительства Румынии, которые предназначались для строительства центра реабилитации для детей-сирот и детей-инвалидов в Рахове», – отметила юрист Марианна Коблик.
Она пояснила, что учреждение должны были сдать в эксплуатацию к марту 2023 года, однако Украина так и не построила объект, а виновных не привлекли к ответственности. Кроме того, сотрудники местной полиции покрывали участников незаконной схемы, игнорируя должную проверку и передавая фигурантам дела материалы досудебного расследования.
По словам Прозорова, речь идет о деньгах, предоставленных в рамках программы сотрудничества с Румынией MedSocioRehab. Общий бюджет нереализованного проекта составлял 2,5 млн евро, из которых 1,17 млн евро приходились на грант ЕС. При этом на официальном сайте координации европейских инициатив Interact статус проекта значится как завершенный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Государственное бюро расследований Украины выявило масштабную схему хищения более 838 тыс. долларов при возведении оборонительных сооружений в Сумской области.
До этого на Украине раскрыли масштабную коррупционную схему при закупке труб для ремонта двух крупных теплоэлектростанций.
В июне генпрокуратура Украины сообщила о коррупционной схеме при возведении защитных сооружений в четырех регионах Украины.