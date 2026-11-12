Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Парламент Нидерландов отклонил вотум недоверия правительству Йеттена
Парламент Нидерландов отклонил вотум недоверия правительству премьера Йеттена
Парламент Нидерландов большинством голосов отклонил предложение крайне правой Партии свободы о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Роба Йеттена.
За вотум недоверия кабинету министров проголосовали 34 депутата, против высказались 116 парламентариев. Результаты голосования транслировались на сайте парламента, передает РИА «Новости».
Несмотря на отклонение вотума недоверия, правительственный кризис в стране не разрешен. Судьба кабинета министров зависит от итогов голосования по налоговому плану. Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации из-за возможного голосования Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, против этого плана.
Кризис обострился после договоренностей партий «Демократы 66» (D66) и «Христианско-демократический призыв» (CDA) с оппозиционными PRO и Volt о корректировке налогового плана. VVD выступила против, заявив, что это противоречит коалиционному соглашению. Ранее высказывались опасения о возможной отставке правительства из-за этих разногласий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Нидерландах сообщили о правительственном кризисе из-за соглашения двух партий правящей коалиции с оппозицией по налоговому плану.
В феврале Роб Йеттен официально получил мандат на формирование кабинета министров.
В январе Герт Вилдерс пообещал инициировать вотум недоверия новому правительству.