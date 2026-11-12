Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Абу-Даби

Путин поручил Мединскому доложить Совбезу о переговорах в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Путин открыл встречу с постоянными членами Совбеза и предложил заслушать доклад участников российской делегации, прибывшей из Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

«У нас есть ряд вопросов текущего характера. Но я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией. Попросил их тоже сегодня подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами – как они их видят – работы, которую они провели в Абу-Даби», – сообщил президент.

Затем Путин предложил начать доклад помощнику президента Владимиру Мединскому как руководителю переговорной группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы за участие в украинском урегулировании.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.