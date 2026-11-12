Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

Tекст: Вера Басилая

Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

«Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.