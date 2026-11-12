  • Новость часаУшаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
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    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны
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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 21:39 • Новости дня

    Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент одобрил продление мандата на участие вооруженных сил Германии в военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море до 30 ноября 2027 года, сообщило министерство обороны ФРГ.

    Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.

    Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.

    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз сопротивляется завершению войны на Украине, заявил в четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, что США не имеют права вести переговоры от имени Европы об отмене антироссийских санкций, председатель парламента Грузии назвал его «непоследовательным» и «незрелым».

    «Получается, что Украине, которую Каллас называла «первой линией обороны ЕС», доверили защищать кровью территорию Евросоюза, но не доверили отстаивать интересы Европы за столом переговоров», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Украина является стороной переговоров, и ее безопасность – это и безопасность Европы».

    «Если Украина в ходе этих переговоров добьется мира на устраивающих ее условиях, а одно из условий этого будет касаться (антироссийских) санкций ЕС, то Евросоюз сорвет эти договоренности?» – задался вопросом председатель парламента Грузии.

    По его словам, «все в итоге сходится к одному вопросу – имеет или не имеет Украина право закончить войну на своих условиях».

    «ЕС утратил роль глобального политического и экономического игрока. Это цивилизационная пропасть, о которой Евросоюз давно предупреждали», – заявил он.

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    11 ноября 2026, 22:59 • Новости дня
    Посол Долгов призвал главу евродипломатии Каллас уйти в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что отказ главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас учитывать требования Москвы по безопасности свидетельствует о необходимости ее отставки.

    «Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма. Проблема вся в том, что такие, как Каллас, сегодня правят бал в Евросоюзе», – заявил Долгов «Газете.Ru».

    По словам дипломата, в Европе любой политик, стремящийся игнорировать интересы России, является «либо сумасшедшим, либо идиотом», поэтому под это определение подпадает и Каллас.

    Долгов отметил, что российская сторона с удовольствием выстраивала бы с Европой нормальные и взаимовыгодные отношения, которые существовали на протяжении разных этапов истории. Однако пока Москве навязывают русофобию, ждать ничего хорошего от европейских политиков не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас на прошлой неделе заявила об отказе обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности. В октябре она закатила глаза перед ответом на вопрос о возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Летом европейские государства задумались о масштабной реформе дипслужбы на фоне недовольства работой Каллас.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Автомобиль въехал в группу людей в Германии

    NDR: Автомобиль въехал в группу людей на северо-западе Германии

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Ронненберг на северо-западе Германии автомобиль въехал в группу людей, пострадали три человека.

    Инцидент произошел в городском районе Эмпельде в среду около 22:00 по местному времени (00:00 четверга мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    «Водитель… на высокой скорости направил автомобиль на группу мужчин и сбил их. Двое из трех пострадавших были доставлены в больницу, третьему оказали помощь на месте», – говорится в сообщении.

    Полиция отмечает, что перед наездом произошла ссора, подробности которой не раскрываются. Аналогичный инцидент в этом регионе произошел в конце октября, когда в Нойштадт-ам-Рюбенберге мужчина въехал в людей после конфликта представителей двух семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция задержала 36-летнего подозреваемого в умышленном наезде на людей.

    В Ганновере правоохранители задержали трех человек в связи с наездом машины на пешеходов.

    До этого пять человек пострадали при намеренном въезде автомобиля в толпу в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    12 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Литвы предупредили о резком росте цен на газ и электричество

    В Литве спрогнозировали подорожание газа в 2027 году почти в полтора раза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость электроэнергии в Литве с начала 2027 года увеличится почти на треть, а природный газ подорожает на 38-46%, сообщил госсовет по регулированию цен в сфере энергетики.

    В Литве с января 2027 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию на 29,5% больше, чем сейчас. Для социально поддерживаемых клиентов рост составит 27,5%. Еще более значительное повышение ожидает потребителей природного газа, тарифы на который вырастут на 38-46%, пишет ТАСС.

    В госсовете по регулированию цен в сфере энергетики Литвы подчеркнули, что новые тарифы на электроэнергию и газ станут самыми высокими для литовских потребителей с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о вреде планов правительства по введению налога на сверхприбыль энергетических предприятий.

    В начале ноября министр энергетики Литвы Лукас Савицкас выступил против возврата к закупкам дешевого российского газа из-за роста цен на энергоносители в Европе.

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    12 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Подозреваемый в наезде на толпу в немецком Ронненберге сдался полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в наезде на людей в городе Ронненберге в Германии, в результате которого серьезно пострадали три человека, добровольно сдался полиции.

    Утром в четверг 22-летний мужчина самостоятельно пришел в полицейский участок города Вупперталь, расположенного почти в 250 км от Ронненберга, передает ТАСС со ссылкой на полицию. Подозреваемого задержали, а его автомобиль арестовали.

    Накануне вечером неизвестный на большой скорости въехал в скопление людей в Ронненберге, в результате чего пострадали три человека. По данным полиции, двое получили серьезные травмы, один находится в критическом состоянии.

    В полиции полагают, что наезд был умышленным, а причиной могла стать ссора. Связь с похожим инцидентом в Нойштадт-ам-Рюбенберге, произошедшим в конце октября, исключена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автомобиль въехал в группу людей в городе Ронненберг на северо-западе Германии.

    В октябре полиция Ганновера задержала подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

    Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая химическая промышленность столкнулась с падением объемов производства, заказов и оборотов на фоне резкого роста цен на природный газ.

    С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

    «Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

    Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.

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    12 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин напомнил Уиткоффу и Кушнеру об идеях архитектуры безопасности от 2021 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером напомнил о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по формированию архитектуры безопасности, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Россия и США готовы немедленно приступить к согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности в тандеме, цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, Москва надеется на поддержку этой работы со стороны европейских государств.

    «Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», – заявил Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что Москва намерена дополнить эти инициативы свежими соображениями с учетом уроков нынешней ситуации. Он подчеркнул, что коллективный Запад не скрывает заинтересованности в стратегическом поражении России ради спасения киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил об обсуждении параметров самого масштабного обмена пленными с Украиной.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о начале диалога с европейскими представителями по архитектуре безопасности на континенте.

    Путин описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

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    12 ноября 2026, 19:43 • Новости дня
    ЕС пообещал направить на Украину 500 электрогенераторов к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз направит на Украину 500 электрогенераторов к зимнему сезону из запасов механизма гражданской обороны ЕС.

    Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), передает ТАСС.

    «Мы соберем 500 генераторов из запасов механизма гражданской обороны ЕС», – говорится в заявлении.

    В нем также подчеркивается, что ЕС в Дублине «вновь подтвердил» свою поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    В сентябре Евросоюз направил Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотников.

    В августе Европейский союз спланировал выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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