Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море

Tекст: Вера Басилая

Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.

Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.