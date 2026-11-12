Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море
Немецкий парламент одобрил продление мандата на участие вооруженных сил Германии в военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море до 30 ноября 2027 года, сообщило министерство обороны ФРГ.
Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».
В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.
Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.