Путин пообещал помочь российским олимпийцам с получением виз США

Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».



«Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

- Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?

- Жена.

- А откуда взяла жена?

- Я ей дал.

- А ты откуда взял?

- Из тумбочки.

Круг замкнулся».

Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.