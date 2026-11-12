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Глава ПКР анонсировал участие 200 россиян в Паралимпиаде в Лос-Анджелесе
Глава ПКР Рожков: На Паралимпиаду в Лос-Анджелесе поедут 200 россиян
Более 200 российских спортсменов примут участие в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Как сообщил глава ПКР на заседании Совета при президенте России по физической культуре и спорту, свыше 200 отечественных спортсменов отправятся на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелес в составе делегации, которая будет насчитывать свыше 300 человек, передает ТАСС.
«Если говорить о подготовке уже к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе, в результате того, что в прошлом году мы выиграли при вашей поддержке, Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел все судебные разборки, выиграли голосование на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, у нас появилась возможность сегодня практически по всей программе летних Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе готовить наши команды. Небольшие проблемы есть с игровыми видами спорта, но в целом ребята очень хорошо выступают», – сказал Рожков.
Сами соревнования пройдут в Соединенных Штатах с 15 по 27 августа 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил о размещении отечественных атлетов в общежитии на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.
Президент Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с успехами на Играх в Италии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о радости всей страны от выступления отечественных спортсменов.