Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Оператор ударного дрона уничтожил безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма
Расчет «Рубикона» уничтожил украинский морской дрон в прибрежных водах Крыма
Российские военнослужащие обнаружили и успешно ликвидировали украинский безэкипажный катер в районе Крымского полуострова.
В прибрежных водах Крыма расчет центра «Рубикон» выявил безэкипажный катер противника, сообщает Минобороны в Max. Для устранения угрозы был задействован ударный беспилотный летательный аппарат.
«Один маневр – и угроза ликвидирована», – сообщили в ведомстве.
Ранее операторы дронов «Герань» поразили логистический центр и подстанцию ВСУ.
В четверг ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой.
В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.