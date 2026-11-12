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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 21:11 • Новости дня

    Криптобиржа Binance отчиталась о полном покрытии похищенных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалютная биржа Binance полностью покрыла активы пользователей, затронутые масштабной хакерской атакой в конце октября.

    «Мы полностью покрыли активы, затронутые инцидентом безопасности», – говорится в сообщении площадки, которое приводит ТАСС. На возмещение ущерба биржа направила более 6,34 млрд долларов из собственных средств.

    Компания также выкупила затронутые токены на открытом рынке и внебиржевых площадках, использовав для этого часть средств фонда защиты активов пользователей (SAFU), часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные резервы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца крупнейшая криптовалютная биржа Binance возместила 95% похищенных средств.

    В конце октября Федеральное бюро расследований США начало выяснять обстоятельства и последствия хакерской атаки на платформу.

    В результате атаки злоумышленники похитили активы на сумму 5,7 млрд долларов.

    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 01:23 • Новости дня
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»

    В «Монетную неделю» россияне чаще обменивали монеты в 1 и 10 рублей

    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе осенней акции Банка России «Монетная неделя» граждане активно обменивали мелочь, при этом самыми популярными оказались монеты достоинством 1 и 10 рублей.

    Опрос крупнейших банков показал рост интереса россиян к обмену монет на банкноты. Акция Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

    В Россельхозбанке сообщили, что за первые восемь дней акции жители России сдали почти 3 млн монет на сумму около 13 млн рублей, что на 11,9% больше весенних показателей.

    Газпромбанк принял 2,2 млн монет на 9,28 млн рублей, чаще всего клиенты приносили монеты в 10, 2 и 1 рубль. В ПСБ объем сданной мелочи составил 1,5 млн монет на 5 млн рублей, а общий вес достиг 6,8 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России началась акция по обмену монет без комиссии. В мае жители страны обменяли накопившуюся мелочь на 252 млн рублей. В 2025 году в ходе аналогичной акции россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    12 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

    Tекст: Вера Басилая

    Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует провести новый массовый отзыв сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщили в «Руцентре».

    «В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

    С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

    «Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

    В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

    В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Следствие заподозрило экс-главу Минкомсвязи Никифорова в бегстве в ОАЭ

    Фигурант 300 уголовных Никифоров мог бежать в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, обвиняемый в организации финансовой пирамиды «Финико», по версии следствия, скрывается на территории ОАЭ, следует из документов суда, связанных с его заочным арестом.

    «11 сентября 2026 года обвиняемый Никифоров Н. А. объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. При этом адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову Н. А. не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал», – приводит ТАСС выдержку из документов.

    По версии следствия, экс-чиновник скрылся от правоохранителей за пределами России. Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

    Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи МВД соединили в одном производстве более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико». В октябре защита Никифорова обжаловала его заочный арест. В сентябре суд заочно арестовал бывшего министра.

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    11 ноября 2026, 22:33 • Новости дня
    Психолог предостерегла от использования коротких видео для приглушения тревоги

    Психолог назвала короткие видео причиной потери контроля над вниманием

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр коротких видеороликов с целью приглушить тревогу и дискомфорт нарушает регуляцию внимания и может привести к потере контроля над использованием цифрового контента, заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, истории и философии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Татьяна Мацюк.

    «Основной риск постоянного просмотра коротких видео связан с особенностями регуляции внимания и поведения. Быстрая смена сюжетов, эмоциональная насыщенность и непредсказуемость следующего ролика поддерживают интерес к просмотру, а бесконечная лента практически не оставляет естественных сигналов для его завершения», – передает ТАСС слова Мацюк.

    Специалист отметила, что короткие видео связаны с ухудшением концентрации и самоконтроля, хотя ученые пока не подтверждают устойчивых изменений в мозге. Проблема становится заметной, когда просмотр вытесняет сон, работу, учебу и общение, а человек регулярно проводит в ленте больше времени, чем планировал.

    Особого внимания заслуживает использование коротких видео для избегания тревоги или скуки, так как временное облегчение закрепляет привычку обращаться к телефону при любом неприятном переживании, добавила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила об истощении психики из-за резкой смены эмоционального фона при просмотре коротких видеороликов. В интернете появились «дофаминовые сайты».

    Психотерапевт Кульгавчук заявил о риске развития эмоциональной тупости из-за тяги к быстрым удовольствиям.

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    12 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Набиуллина сочла тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования

    Глава ЦБ Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что дальнейшее расширение программ льготного кредитования является тупиковым путем.

    Руководство регулятора выступает против увеличения числа подобных финансовых механизмов, передает ТАСС.

    «На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования – это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», – сказала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина связала разницу между уровнем инфляции и ключевой ставкой с большим объемом льготных кредитов.

    Глава ЦБ заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Банк России сообщил о готовности ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры.

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    12 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Набиуллина назвала оправданной текущую высокую ключевую ставку

    Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку

    Tекст: Вера Басилая

    Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Набиуллина в Госдуме.

    Она добавила, что правительство и Центробанк делают для этого свою часть работы. По ее словам, умеренный и предсказуемый рост цен является вкладом в благосостояние граждан, в то время как подорожание продуктов и основных услуг очень болезненно для обычных людей, передает РИА «Новости».

    Люди ожидают умеренных ставок по ипотеке, а бизнес – доступных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. Она заключила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в будущее.

    На последнем заседании совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении снижения ставки в 2027 году в базовом сценарии.

    В понедельник глава Банка России предупредила об угрозе экономике при поспешном снижении ключевой ставки.

    Набиуллина сообщила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    12 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Шадаев заявил о скором достижении технического лимита для белого списка сайтов

    Шадаев: Минцифры приблизилось к техническому ограничению белого списка сайтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество сайтов в белом списке приблизилось к техническому пределу возможностей операторов связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    В настоящее время в белый список сервисов включены 900 веб-ресурсов, однако возможности для его расширения подходят к концу из-за технических нюансов, цитирует министра ТАСС.

    «Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», – пояснил Шадаев.

    По словам министра, ведомство стремится упорядочить процесс отбора. В перечень необходимо включать не только суперпопулярные платформы, но и жизненно важные сервисы с меньшей аудиторией, такие как карты электрозаправок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минцифры сообщило о согласовании с правоохранителями белого списка сайтов для жителей Москвы на случай экстренной блокировки связи.

    В прошлом году перечень доступных при отключении мобильного интернета ресурсов расширился за счет государственных порталов и крупных сервисов.

    В 2025 году Шадаев заявил о еженедельном обновлении списка российских интернет-сервисов.

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    12 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Мишустин объявил о выделении средств на помощь регионам

    Мишустин: Правительство выделило 110 млрд рублей на помощь регионам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские регионы получат более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов, поддержку инфраструктуры и зарплаты бюджетникам, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства пойдут на снижение долговой нагрузки субъектов и финансирование социально значимых расходов, в том числе зарплаты медицинским работникам, учителям и сотрудникам учреждений культуры, пишет ТАСС.

    «Около 1,5 млрд из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику – это погрузчики, экскаваторы, буровые установки. Они крайне нужны», – сообщил премьер-министр.

    Мишустин подчеркнул необходимость уделять особое внимание экономическому развитию, состоянию финансов и создавать возможности для повышения благополучия граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о списании субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам с начала года.

    В октябре правительство России направило регионам еще свыше 1,7 млрд рублей на стимулирование зарубежных поставок для местных предприятий.

    В августе президент России Владимир Путин заявил о выделении 100 млрд рублей субъектам с наиболее тяжелой финансовой ситуацией.

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    12 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Правительство выделило 50 млрд рублей на компенсации аграриям

    Мишустин: Аграрии получат 50 млрд рублей на компенсацию затрат по займам

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит около 50 млрд рублей на компенсацию затрат предприятий агропромышленного комплекса по льготным кредитам.

    Российский агробизнес получит финансовую поддержку для покрытия расходов на обслуживание займов, передает РИА «Новости». «Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 млрд рублей на эти цели», – сказал Мишустин.

    Выделенные средства затронут порядка 40 тыс. кредитных договоров, включая краткосрочные и инвестиционные займы. Кроме того, финансирование позволит возместить расходы граждан по потребительским кредитам на благоустройство домов в сельской местности, что охватит более 18 тыс. займов.

    В правительстве рассчитывают, что данная мера поможет сохранить рабочие места в регионах и подготовиться к будущей посевной кампании. Глава кабинета министров подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей аграрной продукции благодаря системной поддержке отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении российским регионам более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о формировании новых инструментов поддержки аграриев.

    Летом первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддержал решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции.

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    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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