Криптобиржа Binance отчиталась о полном покрытии похищенных активов

Набиуллина назвала оправданной текущую высокую ключевую ставку

Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку

Tекст: Вера Басилая

«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Набиуллина в Госдуме.

Она добавила, что правительство и Центробанк делают для этого свою часть работы. По ее словам, умеренный и предсказуемый рост цен является вкладом в благосостояние граждан, в то время как подорожание продуктов и основных услуг очень болезненно для обычных людей, передает РИА «Новости».

Люди ожидают умеренных ставок по ипотеке, а бизнес – доступных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. Она заключила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в будущее.

На последнем заседании совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении снижения ставки в 2027 году в базовом сценарии.

В понедельник глава Банка России предупредила об угрозе экономике при поспешном снижении ключевой ставки.

Набиуллина сообщила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов.