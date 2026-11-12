Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Лихачев сообщил о подготовке новой ротации экспертов на ЗАЭС
Глава Росатома Лихачев: На ЗАЭС готовится очередная ротация экспертов
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) готовится очередная ротация экспертов, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на полях климатического форума COP31 в Анталье.
«Готовим очередную ротацию экспертов», – цитирует Лихачева РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обвинил Киев в кампании по ликвидации персонала Запорожской АЭС.
До этого украинские власти воспрепятствовали приезду генерального директора МАГАТЭ на электростанцию и запланированной смене специалистов.
Глава Росатома сообщил о смертельной опасности доставки смен на Запорожскую АЭС.