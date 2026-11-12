Скворцова анонсировала создание регистра здоровья спортсменов

  • Новость часаУшаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
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    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 20:55 • Новости дня

    Скворцова анонсировала создание регистра здоровья спортсменов

    Скворцова: Регистр здоровья спортсменов в России появится к концу 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В России создадут регистр здоровья спортсменов на основе электронных паспортов к концу 2028 года, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Как заявила Скворцова на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, формирование регистра здоровья российских спортсменов активно продолжается, передает РИА «Новости».

    «Активно формируется регистр здоровья российских спортсменов, основанный на заполнении электронных паспортов здоровья. Полностью регистр будет сформирован также к концу 2028 года», – сказала глава ФМБА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

    На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил об увеличении числа занимающихся национальными видами спорта россиян почти в два раза за пять лет.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

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    12 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Рябков рассказал о поведении делегации Украины на переговорах

    Рябков: Поведение украинской делегации зависит от обсуждаемой тематики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемой темы.

    Поведение представителей Киева в ходе диалога меняется в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Слушайте, поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается. Напряженность, безусловно, чувствуется», – заявил дипломат.

    Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном проявлении гибкости со стороны членов украинской делегации на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва усилий по урегулированию украинского кризиса из-за привлечения европейских государств.

    Участники переговоров в Абу-Даби детально отработали повестку дня по Украине в различных форматах.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители России и Афганистана в Кабуле подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму около 170 млн долларов.

    Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком посетила Кабул, передает РИА «Новости». По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на общую сумму 169,1 млн долларов.

    Российские компании планируют поставлять в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. В свою очередь, афганская сторона намерена экспортировать в Россию фрукты и сухофрукты, в том числе гранаты.

    В рамках визита заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ранее Алексей Оверчук сообщил, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Афганистаном вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 349 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Алексей Оверчук предложил Афганистану установить контакты с Евразийской экономической комиссией.

    В тот же день он заявил о намерении движения «Талибан» развивать двустороннюю торговлю с Москвой.

    В августе представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    12 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве полковника в Петербурге работал в супермаркете

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в установке взрывного устройства под автомобиль полковника в петербургском микрорайоне Славянка месяц работал грузчиком в супермаркете и следил за военным.

    Слежка за полковником, автомобиль с которым взорвался утром 12 ноября в Славянке, велась как минимум месяц, пишет «Фонтанка». По версии следствия, 31-летний петербуржец установил взрывное устройство под днище автомобиля военнослужащего. Месяц назад мужчина устроился в «Ленту» на Колпинском шоссе по заданию куратора.

    Фигурант был чернорабочим и занимался разгрузкой. Мужчина следил и отмечал, когда полковник возвращается домой, где паркует автомобиль и во сколько уезжает на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

    Военный эксперт Юрий Кнутов призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

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    12 ноября 2026, 15:02 • Новости дня
    Набиуллина назвала низкую инфляцию условием доступной ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главным условием для появления в стране доступной рыночной ипотеки является поддержание низкой инфляции.

    На пленарном заседании Госдумы председатель Банка России указала на необходимость снижения темпов роста цен для удешевления жилищных кредитов, пишет ТАСС. «Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», – заявила Набиуллина.

    Глава регулятора отметила, что массовые льготные программы позволили снизить стоимость кредитов, однако выгода была практически полностью нивелирована последовавшим ростом цен на квартиры. Люди, которым не полагались субсидии, столкнулись с резким падением доступности жилья.

    Председатель Центробанка добавила, что после отмены безадресной льготной ипотеки стоимость квадратных метров перестала стремительно расти, а темпы удорожания недвижимости замедлились почти в два раза.

    За последние 12 месяцев общий объем выдачи ипотеки в стране составил 5,4 трлн рублей. Кредитный портфель в этом сегменте увеличился на 2,5 трлн рублей, что превышает показатели прошлого и 2024 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала тупиковым путем дальнейшее расширение программ льготного кредитования.

    В понедельник глава регулятора объяснила разницу между инфляцией и ключевой ставкой большим объемом выданных субсидированных займов.

    На прошлой неделе Министерство финансов объявило о расширении программы льготной ипотеки в Крыму и Севастополе.

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    12 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин назвал линию госграницы единственной линией разграничения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.

    Путин подчеркнул, что для России линией разграничения с Украиной является только линия государственной границы, передает РИА «Новости». «Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.

    В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности об обсуждении предстоящих в ОАЭ переговоров по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Спецпосланники США одобрили инициативу российского лидера применить практику успешной гуманитарной миссии в Алешках к другому городу. «Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в Донецкой народной республике. Помощник президента добавил, что после завершения подготовки к операции Москва пригласит наблюдать за ее ходом журналистов с Украины, из США и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Военный эксперт Борис Рожин назвал эту операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей города.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил трехстороннюю координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной миссии в Алешках.

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