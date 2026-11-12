Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Правительство выделило 50 млрд рублей на компенсации аграриям
Мишустин: Аграрии получат 50 млрд рублей на компенсацию затрат по займам
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит около 50 млрд рублей на компенсацию затрат предприятий агропромышленного комплекса по льготным кредитам.
Российский агробизнес получит финансовую поддержку для покрытия расходов на обслуживание займов, передает РИА «Новости». «Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 млрд рублей на эти цели», – сказал Мишустин.
Выделенные средства затронут порядка 40 тыс. кредитных договоров, включая краткосрочные и инвестиционные займы. Кроме того, финансирование позволит возместить расходы граждан по потребительским кредитам на благоустройство домов в сельской местности, что охватит более 18 тыс. займов.
В правительстве рассчитывают, что данная мера поможет сохранить рабочие места в регионах и подготовиться к будущей посевной кампании. Глава кабинета министров подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей аграрной продукции благодаря системной поддержке отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении российским регионам более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов.
В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о формировании новых инструментов поддержки аграриев.
Летом первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддержал решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции.