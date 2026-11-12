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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 16:42 • Новости дня

    Путин анонсировал новый крупный шаг в обмене пленными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками лидера США Дональда Трампа заявил о подготовке нового крупного обмена удерживаемыми лицами.

    В четверг Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны обсуждают гуманитарные вопросы, в том числе возвращение домой удерживаемых лиц, передает РИА «Новости».

    Глава российского государства особо отметил важность продолжения совместной работы в этой сфере. «Знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный – на гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и вот намечается еще один крупный шаг по этому направлению», – сказал Путин на встрече с представителями Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными свидетельством прогресса в решении конфликта.

    Президент России Владимир Путин передал благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за участие в гуманитарных вопросах.

    Продолжительность встречи в Кремле превысила один час.

    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира

    Politico: США намерены привлечь Европу к переговорам по Украине

    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что единственный способ добиться урегулирования на Украине – включить европейских представителей в следующий раунд переговоров, и анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    По итогам двух дней трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами. «Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», – заявил он на брифинге для журналистов, добавив, что обсуждения были непростыми, а самым сложным остаётся вопрос о спорных территориях, пишет Politico.

    По словам Кушнера, стороны договорились о крупнейшем за время войны обмене пленными, однако окончательные цифры предстоит согласовать после визита Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, где они рассчитывают получить одобрение Владимира Путина.

    Главной целью поездки в Москву Кушнер назвал получение согласия Путина на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров – по его словам, Москва уже демонстрирует готовность к этому. После визита американские переговорщики планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

    Украинский президент настаивает, что Европа должна выбрать одного представителя для переговоров и определиться с кандидатурой до конца месяца, тогда как сейчас на встречах в Абу-Даби присутствуют сразу представители Еврокомиссии, Евросовета, НАТО, Британии, Франции, Германии и Италии.

    Немецкие чиновники, участвовавшие в переговорах, выразили скептицизм относительно перспектив процесса, назвав его «российской ловушкой».

    В среду МИД Швейцарии направил эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник США Джаред Кушнер назвал непростым второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными.

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Американскую делегацию у трапа встретил спецпредставитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в центр Москвы, указал Коц в Max.

    Отмечается, что Кушнер сошел с трапа самолета без верхней одежды, несмотря на мокрый снег и температуру около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал видео встречи с Уиткоффом и Кушнером в аэропорту Внуково-2.

    В среду Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Дублине после завершения визита в Москву.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили заводы по сборке дронов в Киеве и области

    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Для ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, указало ведомство в Max.

    В украинской столице удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности «Генератор», которое выпускает беспилотники средней дальности типа «Хорнет». В Киевской области поражены площадки сборки дронов в Броварах, производство твердотопливных ускорителей для беспилотников на предприятии «Стеллар Джет» в Яготине и завод «Кератем» в Кузьминцах, выпускающий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

    Кроме того, в Житомире поражены электроподстанции на 330 и 110 киловольт, обеспечивавшие энергией предприятия оборонного комплекса Украины. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз на переходе в порт Одессы, осуществлявший доставку грузов для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

    В субботу военный эксперт Ян Гагин назвал использование баллистических ракет способом гарантированно разрывать транспортные артерии.

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    12 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Рябков рассказал о поведении делегации Украины на переговорах

    Рябков: Поведение украинской делегации зависит от обсуждаемой тематики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемой темы.

    Поведение представителей Киева в ходе диалога меняется в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Слушайте, поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается. Напряженность, безусловно, чувствуется», – заявил дипломат.

    Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном проявлении гибкости со стороны членов украинской делегации на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва усилий по урегулированию украинского кризиса из-за привлечения европейских государств.

    Участники переговоров в Абу-Даби детально отработали повестку дня по Украине в различных форматах.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, совещание запланировано на четверг, пишет РИА «Новости». «Также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в рабочий график.

    В пятницу Песков также сообщил о планах главы государства провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено предстоящим в ОАЭ переговорам по украинскому урегулированию.

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