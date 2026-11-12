Путин передал благодарность Мелании Трамп за помощь в гуманитарных вопросах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава российского государства в четверг проводит переговоры с эмиссарами США в Кремле, пишет РИА «Новости». «Хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса в районе города Алешки», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о позитивной оценке Кремлем встречи Мелании Трамп с российскими представителями по итогам гуманитарной акции в Алешках.

В октябре Путин также попросил Уиткоффа передать благодарность первой леди США за содействие в гуманитарной сфере на Украине.