Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин передал благодарность Мелании Трамп за помощь в гуманитарных вопросах
Президент Владимир Путин попросил спецпосланников лидера США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за участие в решении гуманитарных вопросов.
Глава российского государства в четверг проводит переговоры с эмиссарами США в Кремле, пишет РИА «Новости». «Хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса в районе города Алешки», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о позитивной оценке Кремлем встречи Мелании Трамп с российскими представителями по итогам гуманитарной акции в Алешках.
В октябре Путин также попросил Уиткоффа передать благодарность первой леди США за содействие в гуманитарной сфере на Украине.