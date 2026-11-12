Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, в команду вошли 16 спортсменов.
В состав мужской команды включены Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую сборную представят Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.
«По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач», – заявили в федерации.
Там уточнили, что Терентьева, Коростелев и Непряева уже прибыли в Скандинавию для участия в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные лыжники продолжают подготовку в России в ожидании решения вопросов с выездом. Первые два этапа Кубка мира состоятся с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука и с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.
Федерация лыжного спорта Финляндии отказалась препятствовать участию россиян в соревнованиях.
В середине октября Россия получила максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира.