Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Постпред России назвал игнорирование пыток на Украине дискредитацией ОБСЕ
Полянский назвал игнорирование пыток на Украине дискредитацией принципов ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что молчание международных структур относительно нелегальных тюрем на Украине дискредитирует организацию.
На закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ постпред России при организации Дмитрий Полянский поднял тему тайных тюрем на Украине, передает РИА «Новости».
«Коллеги, это не просто позор, а полная дискредитация всех тех принципов, на которых основывается наша организация», – заявил Полянский, комментируя отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ реагировать на ситуацию со ссылкой на «неясность обстоятельств».
По словам постпреда, масштаб проблемы поражает: после скандала с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом журналистка Диана Панченко получила более тысячи писем с адресами аналогичных объектов по всей стране. В обращениях говорится, что людей похищают, избивают и силой отправляют на фронт, при этом украинские власти отправляют под стражу тех, кто рассказывает о происходящем.
«На этом фоне возмущает бездействие и страусиная позиция международных структур, включая нашу с вами организацию», – сказал Полянский и призвал международных чиновников осудить пытки в тайных тюрьмах на Украине.
«Хочется все-таки верить, что совесть у БДИПЧ и других игнорирующих преступления украинской власти международных чиновников атрофировалась не до конца и слова осуждения они все-таки произнесут», – заявил постпред России на заседании постсовета ОБСЕ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и посол по особым поручениям Родион Мирошник ранее подтверждали наличие множества пыточных в различных областях Украины. О гибели людей в тайных тюрьмах также заявлял покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.
На прошлой неделе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось комментировать ситуацию вокруг пыточной под Киевом.
Ранее депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине.