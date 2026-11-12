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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    12 ноября 2026, 14:33 • Новости дня

    Постпред России назвал игнорирование пыток на Украине дискредитацией ОБСЕ

    Полянский назвал игнорирование пыток на Украине дискредитацией принципов ОБСЕ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что молчание международных структур относительно нелегальных тюрем на Украине дискредитирует организацию.

    На закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ постпред России при организации Дмитрий Полянский поднял тему тайных тюрем на Украине, передает РИА «Новости».

    «Коллеги, это не просто позор, а полная дискредитация всех тех принципов, на которых основывается наша организация», – заявил Полянский, комментируя отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ реагировать на ситуацию со ссылкой на «неясность обстоятельств».

    По словам постпреда, масштаб проблемы поражает: после скандала с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом журналистка Диана Панченко получила более тысячи писем с адресами аналогичных объектов по всей стране. В обращениях говорится, что людей похищают, избивают и силой отправляют на фронт, при этом украинские власти отправляют под стражу тех, кто рассказывает о происходящем.

    «На этом фоне возмущает бездействие и страусиная позиция международных структур, включая нашу с вами организацию», – сказал Полянский и призвал международных чиновников осудить пытки в тайных тюрьмах на Украине.

    «Хочется все-таки верить, что совесть у БДИПЧ и других игнорирующих преступления украинской власти международных чиновников атрофировалась не до конца и слова осуждения они все-таки произнесут», – заявил постпред России на заседании постсовета ОБСЕ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и посол по особым поручениям Родион Мирошник ранее подтверждали наличие множества пыточных в различных областях Украины. О гибели людей в тайных тюрьмах также заявлял покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    На прошлой неделе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось комментировать ситуацию вокруг пыточной под Киевом.

    Ранее депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине.

    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира

    Politico: США намерены привлечь Европу к переговорам по Украине

    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что единственный способ добиться урегулирования на Украине – включить европейских представителей в следующий раунд переговоров, и анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    По итогам двух дней трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами. «Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», – заявил он на брифинге для журналистов, добавив, что обсуждения были непростыми, а самым сложным остаётся вопрос о спорных территориях, пишет Politico.

    По словам Кушнера, стороны договорились о крупнейшем за время войны обмене пленными, однако окончательные цифры предстоит согласовать после визита Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, где они рассчитывают получить одобрение Владимира Путина.

    Главной целью поездки в Москву Кушнер назвал получение согласия Путина на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров – по его словам, Москва уже демонстрирует готовность к этому. После визита американские переговорщики планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

    Украинский президент настаивает, что Европа должна выбрать одного представителя для переговоров и определиться с кандидатурой до конца месяца, тогда как сейчас на встречах в Абу-Даби присутствуют сразу представители Еврокомиссии, Евросовета, НАТО, Британии, Франции, Германии и Италии.

    Немецкие чиновники, участвовавшие в переговорах, выразили скептицизм относительно перспектив процесса, назвав его «российской ловушкой».

    В среду МИД Швейцарии направил эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник США Джаред Кушнер назвал непростым второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Румыния предложила США оплачивать размещение американских войск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Румынии Никушор Дан выступил с инициативой оплачивать пребывание американских военнослужащих на территории государства за счет национального бюджета ради сохранения контингента США в Европе.

    Инициатива главы государства направлена на сохранение американского военного присутствия в Европе. В настоящее время на территории Румынии дислоцировано 1172 военнослужащих армии Соединенных Штатов, хотя ранее эта цифра составляла 1700 солдат, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «Я предложил США определенные цифры по численности войск и по распределению расходов», – сообщил Дан.

    Ранее заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби выступил за более ограниченное и целенаправленное военное присутствие Вашингтона в европейских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Румынии запланировало профинансировать часть расходов США на содержание контингента.

    В сентябре Дан призвал сохранить значительное военное присутствие Соединенных Штатов на европейском континенте.

    В начале сентября президент Румынии созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения увеличения американского контингента в стране.

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    12 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили заводы по сборке дронов в Киеве и области

    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Для ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, указало ведомство в Max.

    В украинской столице удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности «Генератор», которое выпускает беспилотники средней дальности типа «Хорнет». В Киевской области поражены площадки сборки дронов в Броварах, производство твердотопливных ускорителей для беспилотников на предприятии «Стеллар Джет» в Яготине и завод «Кератем» в Кузьминцах, выпускающий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

    Кроме того, в Житомире поражены электроподстанции на 330 и 110 киловольт, обеспечивавшие энергией предприятия оборонного комплекса Украины. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз на переходе в порт Одессы, осуществлявший доставку грузов для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

    В субботу военный эксперт Ян Гагин назвал использование баллистических ракет способом гарантированно разрывать транспортные артерии.

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    12 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония предложила Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Эстонский политик отметил, что мандат дипломатов исходит напрямую от Европейского совета, поэтому странам объединения не потребуется разрабатывать специальный план, пишет Politico.

    «Европа уже выбрала своих представителей: председателя Совета Антониу Кошту и [верховного представителя] Каю Каллас. Оба явно подотчетны странам ЕС», – заявил Михал.

    Вопрос о представителе Европы приобрел актуальность на фоне активизации усилий США по урегулированию конфликта. В состоявшихся ранее трехсторонних переговорах в Абу-Даби участвовали представители России, Соединенных Штатов и Украины, а Евросоюз представляли старшие госслужащие на отдельной встрече.

    Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что выбор Европой единого представителя стал бы для нее большим достижением, чем убеждение Москвы включить ЕС в переговоры.

    Участие Евросоюза в дипломатическом процессе будет обсуждаться в пятницу на неформальном саммите Европейского совета в Дублине по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Издание подчеркивает наличие разногласий среди европейских стран по поводу кандидатуры переговорщика. Критики Каллас считают ее слишком агрессивно настроенной по отношению к России. Кроме того, член французской партии «Национальное объединение» Фабрис Леджери заявил об отсутствии у Евросоюза дипломатической компетенции выступать от лица Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц призвал включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    12 ноября 2026, 00:45 • Новости дня
    На «Марше независимости» в Варшаве задержали 59 человек с наркотиками
    На «Марше независимости» в Варшаве задержали 59 человек с наркотиками
    @ Kai Taller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель полиции Варшавы Яцек Вишневский сообщил о задержании почти 60 человек за нарушение закона о борьбе с наркоманией во время «Марша независимости».

    В Варшаве во время «Марша независимости», организованного местными националистами, правоохранители задержали десятки человек с запрещенными веществами, передает РИА «Новости».

    «Среди задержанных 59 человек нарушили закон о борьбе с наркоманией, шесть человек находились в розыске и четверо нарушили запрет на полеты беспилотников», – рассказал Вишневский.

    Он добавил, что полицейские изъяли у участников шествия свыше 450 запрещенных пиротехнических изделий. Несмотря на инциденты, в полиции назвали обстановку в столице безопасной.

    По данным мэрии Варшавы, в акции националистов по случаю 108-й годовщины восстановления независимости Польши приняли участие около 250 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Польши Навроцкий решил принять участие в марше ультраправых группировок. Туск пригласил Навроцкого к себе домой для урегулирования кризиса вокруг суда.

    Вице-премьер Польши Косиняк-Камыш сообщил о запуске общественных консультаций по проекту изменения конституции.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    11 ноября 2026, 23:17 • Новости дня
    Структуры Чачавы утратили контроль над 35% акций Ozon

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над 34,95% акций Ozon

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon сообщил об изменениях в структуре владения компанией, в результате которых структуры предпринимателя Александра Чачавы перестали контролировать почти 35% акций.

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций компании Ozon, передает ТАСС.

    В результате этих изменений Чачава и подконтрольные ему юридические лица больше не могут распоряжаться 75,6 млн акций, принадлежащих обществу. При этом у АО «О23» на данный момент отсутствует новый контролирующий акционер.

    В Ozon указали на то, что подобные изменения в корпоративной структуре никак не отразятся на текущей операционной деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мобильном приложении Ozon Банка на прошлой неделе произошел массовый сбой. В октябре компания оценила убытки от ударов дронов по логистическим объектам в 30,1 млрд рублей. Ozon также объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов.


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