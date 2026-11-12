Набиуллина спрогнозировала рост ВВП России в пределах 1%

Набиуллина: ВВП России по итогам года вырастет в пределах 1%

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак. Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше», – заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

Она отметила, что рост поддерживается машиностроением, включая оборонно-промышленный комплекс, а также увеличением доходов и потребления граждан, что стимулирует розничную торговлю и отрасли, ориентированные на внутренний спрос.

Набиуллина добавила, что в дальнейшем темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться, однако многое зависит от сроков восстановления пострадавших от атак производственных мощностей.

Кроме того, Центральный банк смягчил банковское регулирование, чтобы стимулировать выдачу кредитов на защиту производства и инфраструктуры от атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главным фактором ускорения роста российской экономики повышение производительности труда.

Также Банк России выразил готовность пойти навстречу заемщикам и ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, глава Банка России сообщила о выходе страны на сбалансированные темпы экономического роста.