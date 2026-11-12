В НАТО признали неспособность Европы вести космическую разведку без США

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил один из европейских командующих альянсом в беседе с британской газетой Times, возможности европейских стран в области космической разведки минимальны, без США их почти нет, передает РИА «Новости».

Американская разведывательная информация составляет около 85% централизованных военных разведывательных сводок НАТО.

В Европе опасаются, что ограничение доступа к американским данным поставит вооруженные силы европейских стран в крайне сложное положение. Опасения усилились после прекращения Вашингтоном передачи разведывательной информации Киеву в прошлом году, а также недавнего ограничения компанией SpaceX возможностей спутниковой связи для украинских беспилотников.

На этом фоне европейские страны вкладывают миллиарды евро в развитие собственных космических систем. Германия планирует потратить 1,7 млрд евро на создание группировки из 40 разведывательных спутников, а также рассматривает строительство собственной сети спутниковой связи стоимостью до 10 млрд евро, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле европейские страны анонсировали выделение 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

В январе западные СМИ сообщили о планах европейских союзников усилить разведывательное содействие Украине для снижения зависимости от американских данных.

