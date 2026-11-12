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    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 13:52 • Новости дня

    В НАТО признали неспособность Европы вести космическую разведку без США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны НАТО практически не в состоянии самостоятельно обеспечивать военную космическую разведку без участия Соединенных Штатов, заявил представитель командования альянса.

    Как уточнил один из европейских командующих альянсом в беседе с британской газетой Times, возможности европейских стран в области космической разведки минимальны, без США их почти нет, передает РИА «Новости».

    Американская разведывательная информация составляет около 85% централизованных военных разведывательных сводок НАТО.

    В Европе опасаются, что ограничение доступа к американским данным поставит вооруженные силы европейских стран в крайне сложное положение. Опасения усилились после прекращения Вашингтоном передачи разведывательной информации Киеву в прошлом году, а также недавнего ограничения компанией SpaceX возможностей спутниковой связи для украинских беспилотников.

    На этом фоне европейские страны вкладывают миллиарды евро в развитие собственных космических систем. Германия планирует потратить 1,7 млрд евро на создание группировки из 40 разведывательных спутников, а также рассматривает строительство собственной сети спутниковой связи стоимостью до 10 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле европейские страны анонсировали выделение 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

    В январе западные СМИ сообщили о планах европейских союзников усилить разведывательное содействие Украине для снижения зависимости от американских данных.

    11 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    В МИД допустили заключение пакта о ненападении с частью стран НАТО

    МИД: Россия могла бы заключить пакт о ненападении с частью стран НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны НАТО могли бы заключить с Москвой договоры о ненападении ради получения гарантий безопасности, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    По его словам, принцип неделимости безопасности можно реализовать различными способами, от оборонительных союзов по примеру Организации Договора о коллективной безопасности или договора между Россией и КНДР до двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    «Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты, в том числе и с отдельными государствами – членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», – заявил Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

    При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил об отсутствии готовности стран Североатлантического альянса выстраивать безопасность вместе с Москвой.

    В субботу Министерство иностранных дел России указало на разрушение прежней архитектуры безопасности из-за спровоцированного НАТО кризиса.

    В прошлом году глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы юридически закрепить гарантии ненападения на государства Североатлантического альянса.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

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    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

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    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    10 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Грушко исключил встречу российской делегации с представителем НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил об отказе от встреч с представителем НАТО в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская делегация не планирует встречаться с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    Грушко заявил, что российская делегация не намерена проводить встречи с представителем Североатлантического альянса на полях трехсторонних консультаций в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Есть договоренность о трехсторонних переговорах и все. Мы ее придерживаемся», – заявил Грушко.

    Источник в переговорной группе сообщил агентству, что урегулирование на Украине станет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Ожидается, что стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

    Перед началом трехсторонних консультаций зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф планируют провести встречу с представителями Украины, Евросоюза и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главной темой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назвали формирование новой системы континентальной безопасности.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

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    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    10 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в переговорах в Абу-Даби совместно с американскими спецпредставителями.

    Американский военачальник находится за столом переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

    Гринкевич сидит вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключал встречу российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник агентство Reuters допустило визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию после трехсторонних консультаций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    11 ноября 2026, 11:00 • Новости дня
    Эстонскую деревню заперли среди противотанковых рвов на границе с Россией

    ERR: Деревня в Эстонии оказалась изолирована из-за 23 км противотанковых рвов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деревня Вински оказалась запертой между противотанковыми рвами и заграждениями на границе с Россией из-за строительства эстонских военных укреплений.

    В рамках создания Балтийской линии обороны в эстонском уезде Сетомаа на частных земельных участках вырыли противотанковые рвы протяженностью почти 23 км.

    В результате деревня Вински фактически превратилась в крепость, окруженную ограждением с одной стороны и рвами с другой, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В населенном пункте из одной улицы расположено семь хозяйств, где живут 15 человек. Местных жителей беспокоит отвод стекающей в ров воды и сохранность лесной дороги для выезда. «Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой, поскольку склоны очень крутые», – заявила жительница деревни Лея Ояметс.

    Она отметила, что добивалась создания запасного пешеходного выхода, так как с единственной автомобильной дорогой может произойти что угодно. Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо подчеркнул, что для решения проблемы пытаются найти выход.

    «Балтийская линия обороны» является совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В эту систему войдут бункеры, минные поля, а также системы наблюдения и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил о планах возвести первый военный городок в приграничной Нарве.

    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией.

    Также вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых заграждений.

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    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

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    11 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Politico: НАТО намерено свернуть ряд зарубежных миссий для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс планирует свернуть часть иностранных миссий, в том числе в Ираке и Косово, чтобы сосредоточиться на противостоянии России, сообщило издание Politico.

    Страны НАТО готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия. Блок рассматривает возможность отказаться от требования предоставлять войска для иностранных миссий по противодействию локальным кризисам ради сосредоточения усилий на противостоянии с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    Издание отмечает, что этот процесс идет параллельно со стратегическим обзором размещения сил в Европе, проводимым США. Ожидается, что он приведет к сокращению американского контингента на европейской территории альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия продлила участие своих вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до ноября 2028 года.

    В июле страны восточного рубежа альянса усилили оборону на границах с Россией для подготовки к военному конфликту.

    В июне руководство НАТО засекретило детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    11 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Вылетевший из Румынии самолет НАТО девять часов курсировал над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился над нейтральными водами Черного моря более девяти часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра вновь был замечен над акваторией Черного моря, в южной части которой он курсировал с запада на восток и обратно на протяжении более чем девяти часов», – рассказал собеседник ТАСС.

    Борт находился на высоте около 10,5 км и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Румынии. Именно из Румынии он вылетел и там совершал развороты. В настоящее время самолет возвращается на аэродром постоянного базирования в Констанце.

    Источник добавил, что полеты Bombardier Artemis II над Черным морем стали регулярными. Самолет также часто фиксируют над центральными районами Прибалтики и около Калининградской области. Территорию этого российского региона он обычно облетает по кругу через воздушное пространство Польши и Литвы. С начала года этот самолет летал в районе Калининградской области 70 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет радиолокационной разведки дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

    В субботу самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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