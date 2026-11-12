Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Рябков заявил об осознании США изменения ситуации не в пользу Украины
Рябков: Ситуация на поле боя меняется не в пользу киевского режима
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация меняется не в пользу киевского режима, и представители США демонстрируют понимание этой реальности.
Ситуация на поле боя меняется не в пользу Украины, и киевский режим должен это осознать, сообщил Рябков в ходе пресс-подхода, передает РИА «Новости».
«В соответствии с установкой президента Российской Федерации наша делегация тему поставила максимально конкретно, без общих слов, впрямую. И мы дали понять, что иначе просто не получится», – заявил Рябков.
По его словам, американские представители, помогавшие проводить раунд переговоров, в значительной степени демонстрируют понимание объективной реальности.
В четверг президент России Владимир Путин проведет в Москве встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они прибыли из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на скорое мирное урегулирование по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включения европейских представителей в следующий раунд переговоров.
Рябков заявил о возможности срыва позитивных усилий при привлечении европейских стран к переговорному процессу.