Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Сингапур открыл хранилище золота для иностранных центробанков
SCMP: Сингапур разрешил зарубежным центробанкам хранить у себя золото
Власти Сингапура приняли решение предоставить иностранным центральным банкам и международным финансовым организациям доступ к своим национальным резервуарам для хранения драгоценных металлов.
Валютное управление Сингапура объявило о готовности размещать золотые резервы зарубежных регуляторов, финансовых институтов и суверенных структур в собственном хранилище, пишет SCMP.
По мнению аналитиков, этот шаг значительно усилит конкуренцию города-государства с Гонконгом за звание главного центра торговли драгоценными металлами в Азиатском регионе. Вместимость сингапурского объекта составляет 500 т, при этом существует возможность его дальнейшего расширения.
Вице-премьер страны и председатель регулятора Гань Ким Ен отметил, что ряд центральных банков уже выразил заинтересованность в размещении своих золотых слитков в Сингапуре, однако чиновник отказался назвать конкретные страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин назвал резкий рост закупок золота мировыми центробанками прямым следствием опасности хранения государственных активов в западных валютах.
Также страны мира стали чаще хранить золотые слитки у себя дома.
Кроме того, Пекин активно начал завлекать другие государства к покупке золотых слитков и их хранению в Шанхае.