Правящая коалиция Нидерландов оказалась на грани распада

Правительство Нидерландов оказалось на грани распада из-за налогов

Tекст: Вера Басилая

Партия «Демократы 66» (D66) премьер-министра Роба Йеттена и партия «Христианско-демократический призыв» (CDA) договорились с оппозиционными партиями PRO и Volt перенести часть налогового бремени с капитала на доходы. Этот шаг стал уступкой главной оппозиционной силе – PRO, сообщает Politico.

Третий участник правящей коалиции, Народная партия за свободу и демократию (VVD), оказалась исключена из переговоров. Лидер VVD Дилан Йешилгёз назвала сделку «плохой для Нидерландов» и заявила, что она нарушает коалиционное соглашение. Она пригрозила пересмотреть сотрудничество с партнерами по правительству, если в четверг они проголосуют за новый налог.

D66 и CDA отказались пересматривать договоренности, что усилило давление на правительство меньшинства. В связи с кризисом премьер Йеттен пропустит встречу Европейского политического сообщества в Дублине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Нидерландах произошло массовое отключение правительственных и образовательных сайтов из-за угрозы кибератак.

Депутат парламента Нидерландов Маес ван Лансхот предложил сформировать гражданский резерв для помощи экстренным службам при крупных кризисах.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны Европейского союза выразили крайнее недовольство предложенным проектом нового многолетнего бюджета объединения.