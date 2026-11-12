Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Правящая коалиция Нидерландов оказалась на грани распада
Правительство Нидерландов оказалось на грани распада из-за налогов
В Нидерландах разгорелся правительственный кризис после того, как две из трех партий правящей коалиции заключили с оппозицией соглашение по налоговому плану, сообщает Politico.
Партия «Демократы 66» (D66) премьер-министра Роба Йеттена и партия «Христианско-демократический призыв» (CDA) договорились с оппозиционными партиями PRO и Volt перенести часть налогового бремени с капитала на доходы. Этот шаг стал уступкой главной оппозиционной силе – PRO, сообщает Politico.
Третий участник правящей коалиции, Народная партия за свободу и демократию (VVD), оказалась исключена из переговоров. Лидер VVD Дилан Йешилгёз назвала сделку «плохой для Нидерландов» и заявила, что она нарушает коалиционное соглашение. Она пригрозила пересмотреть сотрудничество с партнерами по правительству, если в четверг они проголосуют за новый налог.
D66 и CDA отказались пересматривать договоренности, что усилило давление на правительство меньшинства. В связи с кризисом премьер Йеттен пропустит встречу Европейского политического сообщества в Дублине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Нидерландах произошло массовое отключение правительственных и образовательных сайтов из-за угрозы кибератак.
Депутат парламента Нидерландов Маес ван Лансхот предложил сформировать гражданский резерв для помощи экстренным службам при крупных кризисах.
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны Европейского союза выразили крайнее недовольство предложенным проектом нового многолетнего бюджета объединения.