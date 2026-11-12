Матвиенко исключила влияние решений Армении на устойчивость ЕАЭС

Матвиенко назвала ЕАЭС устойчивым вне зависимости от решений Армении

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнила Матвиенко по итогам визита во Вьетнам, возможные шаги Еревана в отношении участия в Евразийском экономическом союзе не отразятся на стабильности объединения, передает ТАСС.

«Что касается устойчивости Евразийского экономического союза – независимо от того, какое решение примут власти Армении, это никак не повлияет на устойчивость объединения», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Она добавила, что ЕАЭС уже на практике продемонстрировал свою эффективность и взаимовыгодность. По словам Матвиенко, интерес других государств к сотрудничеству с союзом постоянно растет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил о намерении Еревана официально отреагировать на доклад о возможных последствиях приостановки членства республики в ЕАЭС.

Совместный доклад стран союза указал на риск коллизии правовых режимов из-за планов Армении по вступлению в Евросоюз.

Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стремление армянских властей к сближению с Евросоюзом противоречащим участию страны в объединении.