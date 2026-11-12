Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Матвиенко исключила влияние решений Армении на устойчивость ЕАЭС
Матвиенко назвала ЕАЭС устойчивым вне зависимости от решений Армении
Евразийский экономический союз доказал свою эффективность, и его устойчивость не пострадает, какое бы решение о членстве ни приняли власти Армении, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как уточнила Матвиенко по итогам визита во Вьетнам, возможные шаги Еревана в отношении участия в Евразийском экономическом союзе не отразятся на стабильности объединения, передает ТАСС.
«Что касается устойчивости Евразийского экономического союза – независимо от того, какое решение примут власти Армении, это никак не повлияет на устойчивость объединения», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Она добавила, что ЕАЭС уже на практике продемонстрировал свою эффективность и взаимовыгодность. По словам Матвиенко, интерес других государств к сотрудничеству с союзом постоянно растет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил о намерении Еревана официально отреагировать на доклад о возможных последствиях приостановки членства республики в ЕАЭС.
Совместный доклад стран союза указал на риск коллизии правовых режимов из-за планов Армении по вступлению в Евросоюз.
Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стремление армянских властей к сближению с Евросоюзом противоречащим участию страны в объединении.