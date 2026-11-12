Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Дрозденко сообщил о локализации пожара в порту Усть-Луга
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о локализации пожара в порту Усть-Луга в Ленинградской области и принимаемых мерах для его окончательной ликвидации.
Возгорание на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области удалось локализовать, сообщил в Max Дрозденко.
«Принимаются меры для его окончательной ликвидации. Завершение работ ожидаем в ближайшее время», – заявил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание в результате атаки беспилотника.
За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских дронов над территорией Ленинградской области.
Из-за попадания беспилотника в порт пострадали три человека.