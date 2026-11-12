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Создателей авиадвигателя ПД-8 наградили премией «Сделано в России – 2026»
Разработчики авиадвигателя ПД-8 получили премию «Сделано в России – 2026»
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха получила премию «Сделано в России – 2026» в номинации «Наука и технологии» за создание новейшего авиадвигателя ПД-8.
Двигатель ПД-8 разработан для импортозамещения иностранных силовых установок на ближнемагистральном самолете «Суперджет» и для установки на самолете-амфибии Бе-200.
Церемония награждения победителей премии, которую проводит медиапроект «Сноб», прошла в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщается в Telegram-канале ОДК.
«Для нас награда премии «Сделано в России – 2026» – прежде всего признание труда тысяч людей, которые создают российские двигатели: конструкторов, технологов, рабочих, испытателей», – отметили в корпорации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проект «Сноб» объявил номинантов 15-й премии «Сделано в России».
В августе заказчик получил первые серийные двигатели ПД-8. В июне ОДК начала их сборку.