Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
В Шотландии нашли редкие артефакты времен римской оккупации
The Guardian: В Шотландии нашли уникальную римскую чашу и скелет лошади
В Шотландии обнаружены уникальные артефакты периода римского владычества, включая бронзовую чашу с изображениями животных и полный скелет кавалерийской лошади, сообщил куратор выставки в Национальном музее Шотландии Бетани Симпсон.
Национальный музей Шотландии выставил уникальные артефакты времен второй римской оккупации Шотландии в 142–165 годах нашей эры, пишет The Guardian.
Среди находок – бронзовая чаша с рельефами дельфинов, оленей и охотничьей собаки. «Вы найдете это только в Инвереске. Этого больше нигде нет в Шотландии; этого не найти нигде в Великобритании», – заявила помощник куратора музея Бетани Симпсон.
Также впервые представлены два хорошо сохранившихся каменных алтаря из митреума в Инвереске и полный скелет лошади. По словам археолога Фрейзера Хантера, захоронения кавалерийских лошадей в Британии встречаются крайне редко.
Выставка также освещает влияние Рима на культуру пиктских племен, включая появление серебряных украшений и развитие резьбы по камню, которые возникли как реакция на римское присутствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог Тьерри Обри из фонда парка Коа и его коллеги обнаружили у скальной гравировки в долине Коа в Португалии стоянку возрастом около 26 тыс. лет.
Также в Шотландии внутри черепа женщины нашли странные царапины, указывающие на необычные погребальные ритуалы.
Кроме того, в ледяной пещере Скаришоара был найден штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, устойчивый к десяти современным антибиотикам.