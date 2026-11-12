В Шотландии нашли редкие артефакты времен римской оккупации

The Guardian: В Шотландии нашли уникальную римскую чашу и скелет лошади

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальный музей Шотландии выставил уникальные артефакты времен второй римской оккупации Шотландии в 142–165 годах нашей эры, пишет The Guardian.

Среди находок – бронзовая чаша с рельефами дельфинов, оленей и охотничьей собаки. «Вы найдете это только в Инвереске. Этого больше нигде нет в Шотландии; этого не найти нигде в Великобритании», – заявила помощник куратора музея Бетани Симпсон.

Также впервые представлены два хорошо сохранившихся каменных алтаря из митреума в Инвереске и полный скелет лошади. По словам археолога Фрейзера Хантера, захоронения кавалерийских лошадей в Британии встречаются крайне редко.

Выставка также освещает влияние Рима на культуру пиктских племен, включая появление серебряных украшений и развитие резьбы по камню, которые возникли как реакция на римское присутствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог Тьерри Обри из фонда парка Коа и его коллеги обнаружили у скальной гравировки в долине Коа в Португалии стоянку возрастом около 26 тыс. лет.

Также в Шотландии внутри черепа женщины нашли странные царапины, указывающие на необычные погребальные ритуалы.

Кроме того, в ледяной пещере Скаришоара был найден штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, устойчивый к десяти современным антибиотикам.