Депутаты и эксперты рассказали о смысловом обновлении Госдумы

Социолог Потуремский: Обновление Госдумы полностью попало в запрос общества

Tекст: Олег Исайченко

«Прошедшие в сентябре выборы привели к обновлению Госдумы», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. Напомним, по итогам кампании состав нижней палаты российского парламента изменился более чем на 40%. В нее, среди прочего, вошли герои СВО, лидеры общественного мнения, участники президентских кадровых проектов.

Однако, продолжил спикер, за количественными показателями принципиально важно увидеть смысловое обновление. «Новый созыв практически сразу включился в активную деятельность, что подчеркивает его роль в работе в интересах общества и государства», – пояснил модератор.

В свою очередь, Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), обратил внимание на то, что новый состав палаты полностью попал в запрос россиян. «В мае 2026 года 41% участников опроса ответили, что рассчитывают на обновление Госдумы. В итоге мы видим 184 новых депутата, это обновление на 43%», – приводит данные специалист.

При этом, продолжил он, в части запросов респонденты чаще всего называли здравоохранение (43%). Далее следовало ЖКХ – 29%, тройку замыкала тема дорог (28%). «Мы также видим сохранение запроса на патернализм, социальную поддержку во всех проявлениях (24%). Столько же – борьба с коррупцией и 23% – образование», – перечислил аналитик.

Другими словами, социальная повестка является ключевым запросом со стороны населения. «На вопрос о том, чего ждут люди от депутатов, 33% сказали про заботу о пожилых, 30% – о контроле цен, еще 21% – о льготах для бизнеса и самозанятых и 20% – про борьбу с блокировками. Безусловно, важная тема – выполнение взятых государством обязательств перед участниками СВО и членами их семей. Об этом говорили 17% респондентов», – детализировал социолог.

Обобщая социологические итоги, спикер заметил: «Если говорить про основной запрос и главный критерий оценки работы государства, то его можно сформулировать как «суверенный прагматизм». Это конкретные результаты и действия, которые власть предпринимает в интересах своих граждан», – указал выступающий.

Герой России Владислав Головин, глава комитета Госдумы по молодежной политике, в связи с этим заметил: «Наша задача – создать все условия молодым людям для комфортной и активной жизни в России». Для реализации этих задач ведется активная работа по развитию патриотического воспитания молодежи, добавил депутат. Он напомнил, что данное направление закреплено в нацпроекте «Молодежь и дети», а также в Народной программе «Единой России».

«Кроме того, в прошлом году был принят комплекс мер по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи до 2028 года. В его рамках работают гранты, форумы, проекты», – перечислил Головин. По его словам, сейчас при комитете активно формируются экспертный совет и рабочие группы, призванные привнести практический опыт и экспертизу в парламентскую деятельность.

Особое значение в этом контексте играет большое количество участников СВО в новом составе Госдумы. «Только во фракции «Единая Россия» – более 40 впервые избранных ветеранов спецоперации, среди которых 17 Героев России», – поделился парламентарий.

Также он напомнил о недавнем старте регистрации на третий поток программы «Время героев» для участников СВО, не имеющих высшего образования. «Это еще одна возможность проявить себя, найти новые пути развития, применения своих навыков, особенно для молодых людей», – отметил депутат.

Об общественном запросе на обновление напомнила и Марина Ким, член фракции «Справедливая Россия». «Для нас, депутатов, это, с одной стороны, мандат доверия, а с другой – колоссальная ответственность», – призналась парламентарий.

Отдельно она обратила внимание на предстоящую работу Госдумы в контексте искусственного интеллекта. «На сегодня цифровые данные можно считать новой нефтью. В мире идет гонка за технологическое лидерство, искусственный интеллект (ИИ). Россия обладает большими фундаментальными и суверенными моделями в этой отрасли. Мы должны адаптировать законодательство к актуальной повестке сферы ИИ», – считает Ким.

Еще одно важное направление работы Госдумы – экономика, обратил внимание депутат от ЛДПР Дмитрий Шатунов, член комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Он напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон о регулировании платформенной экономики.

«С одной стороны, надо защищать потребителей, с другой – необходимо поддерживать и бизнес, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства. Они дают самое большое количество рабочих мест и вклад в экономику страны», – считает выступающий. Парламентарий выразил уверенность в том, что в данном вопросе важно выдержать баланс. «В этом помогут старшие коллеги по Думе. Они нас учат, подсказывают, что делать», – поделился депутат.

В свою очередь Александр Асафов, член комитета по науке и высшему образованию от «Единой России», заметил: «Участвующие в дискуссии депутаты являются выпускниками кадровых президентских программ. В любом экспертном обсуждении делается вывод, что каждый новый состав Думы качественно и профессионально сильнее предыдущего».

По его словам, нынешние депутаты делают выводы из работы предыдущих составов, показывая более профессиональные результаты за счет партийного и фракционного обновления. «Выпускники программ «Лидеры России. Политика» и «Время героев» по-особому воспринимают свою ответственность перед избирателями», – продолжил Асафов.

Он указал, что обновление Думы уже привело к росту скорости законотворческой миссии. «Эта динамика сохранится. Нам значительно проще искать решения вместе, поскольку мы давно работаем в дружной команде», – резюмировал парламентарий.