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Паспортные данные президента Южной Кореи утекли в Сеть
Yonhap: Данные президента Южной Кореи утекли в Сеть перед визитом в Европу
Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило об обсуждении с властями Бельгии утечки паспортных данных президента Ли Чжэ Мена и сопровождающих его лиц накануне европейского турне.
Встреча первого заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу и генерального секретаря МИД Бельгии Теодоры Гентцис прошла в Сеуле, пишет Yonhap.
«Мы серьезно относимся к этому вопросу и проводим расследование. Стороны договорились продолжать тесно общаться», – заявил официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Пак Ду Сун. Он добавил, что на встрече также обсуждались пути развития двустороннего сотрудничества.
Файл с личной информацией 168 человек, включая южнокорейского лидера Ли Чжэ Мена и его супругу Ким Хе Ген, оказался загружен на сайт для проверки файлов на вредоносное программное обеспечение. В документе содержались имена, должности, даты рождения и паспортные данные политиков.
Утечка произошла 2 июня, примерно за неделю до визита главы государства в Бельгию, Францию и Италию. Конфиденциальная информация оставалась в открытом доступе около пяти месяцев.
Чиновники полагают, что инцидент случился во время работы с документами, а не в результате хакерской атаки. Власти проверяют различные версии произошедшего, в том числе возможность перехвата данных во время обмена файлами между южнокорейским посольством в Бельгии и местными ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за угрозы кибератак. Глава бельгийского Минобороны Тео Франкен заявил о нарушении военнослужащими инструкций по безопасности при использовании спортивного приложения на чувствительных военных объектах. В прошлом году спецслужбы Бельгии установили подслушивающее устройство в ложе компании на стадионе для слежки за контактами с депутатами Европарламента.