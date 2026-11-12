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    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

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    11 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

    Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анонимный покупатель из восточной части Китая приобрел жилье на онлайн-аукционе всего за 1,7 доллара во время ноябрьского фестиваля скидок, сообщили СМИ.

    Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

    Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

    Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

    Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на сетевых барахолках зафиксировали массовую распродажу домашних библиотек по низким ценам.

    В марте Amazon в Европе повысил цену на виниловые пластинки до 40 евро.

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    11 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Газпром установил пятый за месяц рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» зафиксировала пятый с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый исторический максимум был достигнут 10 ноября, говорится в канале компании в «Макс». «Газпром» в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 ноября», – сказано в заявлении энергетического холдинга.

    В текущем году предприятие отчиталось о нескольких аналогичных достижениях: дважды в январе, один раз в июле и четыре раза в ноябре, последний из которых пришелся на 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская энергетическая компания обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям.

    В четверг Газпром установил третий с начала ноября рекорд прокачки топлива по магистрали «Сила Сибири».

    В прошлую среду корпорация также сообщила о превышении показателей суточного экспорта энергоносителей в Китай.

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    11 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

    China Daily: Китай запустил научный спутник Pathfinder с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно доставила на заданную орбиту новейший аппарат Pathfinder, предназначенный для астрономических наблюдений.

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.

    Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.

    Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    12 ноября 2026, 06:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

    Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Рубио и Ван И поддержали идею саммита с Россией по ядерному разоружению

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора признали необходимость проведения переговоров на высшем уровне с участием России для сокращения запасов ядерного оружия, сообщил Госдеп.

    Рубио и Ван И пришли к выводу, что глобальный мир и ядерное разоружение требуют диалога лидеров трех стран. Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Госдепартамента США в соцсети X, передают «Вести».

    «Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США решили сосредоточиться на вопросах контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Концерт «Магия русского балета» прошел в Китае

    Концерт с участием звезд Большого театра состоялся в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов сообщил, что в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошел концерт «Магия русского балета» с участием звезд Большого театра.

    В мероприятии, прошедшем в рамках «Московских сезонов», приняли участие артисты из российской столицы, передает ТАСС.

    «Это был настоящий гала-концерт с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра, а также мастеров танцевального искусства из Москвы, в том числе премьера Большого театра Дениса Родькина», – рассказал Козлов.

    Он добавил, что выступление объединило живое исполнение музыки и визуальные эффекты, созданные с помощью современных сценических технологий.

    В среду в Шэньчжэне также начал курсировать посвященный Москве тематический поезд метро, вагоны которого оформили фотографиями достопримечательностей столицы. В начале недели в Гонконге состоялся показ моды, объединивший работы 26 московских дизайнеров и брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за 18 минут.

    Также представитель Китая на «Интервидении» Ван Си назвал ценной возможность увидеть балет в Большом театре.

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    12 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Несколько пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

    Прокуратура: Несколько пассажиров пострадали в аварии с автобусом в Уфе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Уфе несколько пассажиров микроавтобуса получили различные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия около остановки «Городской дворец культуры».

    Утром в четверг в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Газель Некст», передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

    В результате аварии несколько пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об организации пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.

    Также в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека.

    В том же месяце в башкирском городе Октябрьский пять человек получили травмы в аварии с участием скорой помощи.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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