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Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati
Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.
В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.
Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.
«Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.
В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.
В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.
В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.