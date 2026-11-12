Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

Tекст: Алексей Дегтярёв

В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

«Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.