Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Студентов Московского института культуры эвакуировали из-за угрозы взрыва
Студентов МГИК эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Московском государственном институте культуры (МГИК) проходит эвакуация из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба вуза.
«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина – поступившее сообщение о взрывном устройстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В МГИК добавили, что на месте работают уполномоченные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском институте культуры проводилась эвакуация.
Тогда студенты и сотрудники Московского финансового колледжа покинули здание из-за информации о минировании.
В сентябре в общежитии Российского государственного социального университета на северо-востоке Москвы из-за срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация.