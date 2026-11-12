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Закопавший заживо младенца американец получил обвинение в покушении на убийство
Sky News: Жителя США обвинили в покушении на убийство закопанного заживо сына
Американские правоохранительные органы предъявили обвинения в покушении на убийство Майклу Комеру, чей малолетний сын пропал и был найден закопанным заживо в лесу.
В день исчезновения мальчик по имени Коа находился под присмотром матери Майкла Комера. Женщине пришлось отлучиться по делам, и она оставила ребенка с отцом до прибытия другой сиделки, пишет Sky News.
К моменту приезда сиделки мужчина и ребенок бесследно исчезли. Полиция организовала операцию по поиску «смышленого мальчика с рыжевато-светлыми волосами». После целого дня розыскных мероприятий правоохранители обратили внимание на свежевскопанную землю в лесу недалеко от дома дедушки ребенка, где и обнаружили засыпанного младенца.
«Все пытались вытащить его оттуда», – заявил шериф Кун.
Двоюродная бабушка мальчика Эмбер Хаммонд, наблюдавшая за освобождением ребенка, подчеркнула, что родственникам стало значительно легче, когда они убедились в безопасности Коа.
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