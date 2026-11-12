Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в ОАЭ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Надеюсь, что так», – сказал Уиткофф в ответ на вопрос о том, стал ли мир ближе после обсуждений в столице ОАЭ, передают «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель США Джаред Кушнер называл второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби непростым.

Помощник российского президента Юрий Ушаков охарактеризовал состоявшиеся контакты полезными и содержательными.

В четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.