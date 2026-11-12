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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    73 комментария
    12 ноября 2026, 10:02 • Новости дня

    Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в ОАЭ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по прибытии в Москву выразил надежду на скорое мирное урегулирование по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    «Надеюсь, что так», – сказал Уиткофф в ответ на вопрос о том, стал ли мир ближе после обсуждений в столице ОАЭ, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель США Джаред Кушнер называл второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби непростым.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков охарактеризовал состоявшиеся контакты полезными и содержательными.

    В четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Американскую делегацию у трапа встретил спецпредставитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в центр Москвы, указал Коц в Max.

    Отмечается, что Кушнер сошел с трапа самолета без верхней одежды, несмотря на мокрый снег и температуру около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал видео встречи с Уиткоффом и Кушнером в аэропорту Внуково-2.

    В среду Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Дублине после завершения визита в Москву.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    12 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили заводы по сборке дронов в Киеве и области

    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Для ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, указало ведомство в Max.

    В украинской столице удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности «Генератор», которое выпускает беспилотники средней дальности типа «Хорнет». В Киевской области поражены площадки сборки дронов в Броварах, производство твердотопливных ускорителей для беспилотников на предприятии «Стеллар Джет» в Яготине и завод «Кератем» в Кузьминцах, выпускающий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

    Кроме того, в Житомире поражены электроподстанции на 330 и 110 киловольт, обеспечивавшие энергией предприятия оборонного комплекса Украины. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз на переходе в порт Одессы, осуществлявший доставку грузов для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

    В субботу военный эксперт Ян Гагин назвал использование баллистических ракет способом гарантированно разрывать транспортные артерии.

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    11 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    На месте обрушения моста в Архангельской области начали подъем вагонов

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты приступили к подъему вагонов, сошедших с рельсов в результате обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, для проведения работ задействованы сотни сотрудников РЖД.

    Железнодорожники начали сооружение временных подъездных путей для тяжелой техники и приступили к подъему сошедших с рельсов вагонов, сообщает правительство Архангельской области в Max.

    В восстановительных работах принимают участие около 200 сотрудников РЖД. Специалисты задействовали три восстановительных поезда и 27 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания РЖД сообщила о временном изменении маршрута поезда Деда Мороза из-за обрушения пролета моста в Архангельской области.

    Во вторник губернатор региона Александр Цыбульский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за схода вагонов грузового поезда.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    11 ноября 2026, 23:17 • Новости дня
    Структуры Чачавы утратили контроль над 35% акций Ozon

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над 34,95% акций Ozon

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon сообщил об изменениях в структуре владения компанией, в результате которых структуры предпринимателя Александра Чачавы перестали контролировать почти 35% акций.

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций компании Ozon, передает ТАСС.

    В результате этих изменений Чачава и подконтрольные ему юридические лица больше не могут распоряжаться 75,6 млн акций, принадлежащих обществу. При этом у АО «О23» на данный момент отсутствует новый контролирующий акционер.

    В Ozon указали на то, что подобные изменения в корпоративной структуре никак не отразятся на текущей операционной деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мобильном приложении Ozon Банка на прошлой неделе произошел массовый сбой. В октябре компания оценила убытки от ударов дронов по логистическим объектам в 30,1 млрд рублей. Ozon также объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов.


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    11 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об изменении ситуации в зоне СВО с момента встречи в Анкоридже

    Шойгу: Ситуация в зоне СВО изменилась с момента встречи в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции серьезно поменялась со времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года.

    По словам Шойгу, обстановка на фронте существенно отличается от той, которая была на момент переговоров Путина и Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, передают «Вести».

    «Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он отметил, что изменения происходят каждый день. Российские войска постоянно освобождают все новые территории, пояснил Шойгу. Таким образом он ответил на заявления политиков из Европы о том, что положение дел на поле боя якобы побуждает Москву идти на переговоры с Киевом.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что зона безопасности вдоль российских границ в рамках спецоперации постоянно расширяется и этот процесс продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков назвал полезными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике

    Под предлогом защиты от подводных и гибридных угроз Британия собирает северные флоты Европы в общую военную структуру. Подписанное в Осло соглашение должно обеспечить совместимость кораблей, беспилотников и систем управления десяти стран. Эксперты считают, что за этим стоит подготовка к противостоянию с Россией в Арктике и на Балтике. Какие меры противодействия может задействовать Москва в ответ на появление этой единой морской силы на своих северных и северо-западных рубежах? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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