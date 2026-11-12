Вице-президент Индонезии подал в отставку из-за скандала с дипломом

Jakarta Globe: Вице-президент Индонезии Рака подал в отставку из-за диплома

Tекст: Вера Басилая

Гибран Ракабуминг Рака направил прошение об уходе с должности главе высшего законодательного органа страны – Народного консультативного конгресса – Ахмаду Музани, передает ТАСС.

Он попросил, чтобы его обращение было рассмотрено немедленно, и уже сегодня руководство конгресса проведет встречу по вопросу его отставки.

Спор вокруг подлинности документов 39-летнего политика о среднем образовании начался в 2023 году. Тогда в социальных сетях стали массово распространяться сообщения, что вице-президент не окончил школу, а значит, из-за отсутствия легального диплома его участие в избирательной кампании 2024 года является недействительным.

Позднее группа активистов под руководством бывшего заместителя министра юстиции подала петицию в верховный суд Индонезии. Авторы инициативы потребовали аннулировать участие политика в прошедших выборах и лишить его поста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Парагвая проголосовали против импичмента вице-президенту страны Педро Альяне.

В среду госсекретарь Индонезии Прастьо Хади заявил о возможных признаках госпереворота в связи с предполагаемой прослушкой президента Прабово Субианто.

До этого бывшего главу национальной полиции Индонезии, руководителя администрации президента Листьо Сигита Прабово задержали по подозрению в организации незаконной прослушки главы государства.