В Казахстане похитили выделенные на инновационные макароны 2,1 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

Агентство финансового мониторинга Казахстана сообщило, что в 2023–2024 годах компания Bal halal получила финансирование в размере 2,6 млн долларов по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки. Деньги предназначались для покупки оборудования, сырья и организации выпуска продукции, передает ТАСС.

В ходе расследования выяснилось, что купленное оборудование не подходит для выпуска заявленной продукции. Для вывода денег использовались счета компании Smart 15 и еще трех фирм. «Контроль за реализацией проектов носил формальный характер», – заявили в ведомстве.

Проверки проводились без выезда на объект, а документы составлялись самой компанией и подписывались членами мониторинговых групп. Общий ущерб составил около 2,1 млн долларов. После обналичивания часть похищенных денег директор внесла на счета Bal halal под видом собственных средств для софинансирования проекта. Фигурантка дела арестована, на ее имущество стоимостью более 1,8 млн долларов наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении расследования дела о переводе 427 млн долларов зарубежным онлайн-казино.

В мае ведомство раскрыло схему хищения бюджетных средств путем получения государственных субсидий на обучение студентов в несуществующем колледже.