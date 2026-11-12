Правительство расширило поддержку пострадавших от атак маркетплейсов

Кабмин расширил поддержку бизнеса при атаках на Wildberries и Ozon

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак на объекты групп компаний RWB (Wildberries) и «Интернет решения» (Ozon), сообщает Минфин в Max.

Новым постановлением предусмотрено, что помощь будет оказываться не только при атаках беспилотников, но и при ударах реактивными системами залпового огня и любыми видами ракет.

Для предпринимателей, работающих на обеих площадках, при принятии решения о поддержке будет учитываться совокупный ущерб. Помощь смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, если сумма понесенного ущерба превышает 5% их годового дохода. В министерстве подчеркнули, что если бизнес зарегистрирован с 1 декабря 2025 года, «сравнение ущерба с размером выручки не требуется».

Кроме того, сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей в Федеральную налоговую службу и страховщикам. Теперь платформы должны направлять списки не позднее 5-го числа каждого месяца вместо прежнего 10-го числа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство России ввело налоговые льготы для продавцов маркетплейса Ozon, пострадавших от атак беспилотников.

В сентябре российские компании, получившие повреждения при ударах дронов, временно избавили от плановых контрольно-надзорных мероприятий.

В том же месяце в Минэкономразвития сообщили о запуске льготных кредитов для поддержки пострадавших от атак на объекты компании Wildberries предпринимателей.