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В Таиланде изменили расписание 265 рейсов из-за небесных фонариков
В Таиланде изменили расписание 265 рейсов ради фестиваля небесных фонариков
Компания «Аэропорты Таиланда» скорректировала расписание 265 рейсов на севере страны в период проведения фестиваля Лойкратхонг из-за угрозы небесных фонариков для безопасности полетов.
В аэропортах Чиангмая и Чианграя из-за праздничных мероприятий с 23 по 25 ноября отменены или перенесены сотни рейсов, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора.
В указанный период в Чиангмае отменили 62 рейса, изменили график 90 вылетов и добавили 57 дополнительных, а в Чианграе перенесли 56 рейсов. Пассажирам порекомендовали закладывать на поездку дополнительные два-три часа.
Оператор призвал воздержаться от запуска небесных фонариков, воздушных шаров и дронов вблизи шести главных воздушных гаваней страны. Полеты беспилотников в радиусе девяти километров от аэропортов без специального разрешения строго запрещены.
Нарушителям запретов грозит наказание вплоть до смертной казни или пожизненного заключения, а также штраф от 17,9 тыс. до 23,8 тыс. долларов. Традиционный фестиваль на севере Таиланда сопровождается массовым запуском в ночное небо бумажных фонариков, которые по поверьям уносят неудачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военная полиция Нидерландов начала проверку из-за появления подозрительного дрона над авиабазой.
Полеты в аэропорту Ганновера временно прекратили после обнаружения беспилотника возле взлетно-посадочных полос.