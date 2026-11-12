В Таиланде изменили расписание 265 рейсов из-за небесных фонариков

В Таиланде изменили расписание 265 рейсов ради фестиваля небесных фонариков

Tекст: Дмитрий Зубарев

В аэропортах Чиангмая и Чианграя из-за праздничных мероприятий с 23 по 25 ноября отменены или перенесены сотни рейсов, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора.

В указанный период в Чиангмае отменили 62 рейса, изменили график 90 вылетов и добавили 57 дополнительных, а в Чианграе перенесли 56 рейсов. Пассажирам порекомендовали закладывать на поездку дополнительные два-три часа.

Оператор призвал воздержаться от запуска небесных фонариков, воздушных шаров и дронов вблизи шести главных воздушных гаваней страны. Полеты беспилотников в радиусе девяти километров от аэропортов без специального разрешения строго запрещены.

Нарушителям запретов грозит наказание вплоть до смертной казни или пожизненного заключения, а также штраф от 17,9 тыс. до 23,8 тыс. долларов. Традиционный фестиваль на севере Таиланда сопровождается массовым запуском в ночное небо бумажных фонариков, которые по поверьям уносят неудачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военная полиция Нидерландов начала проверку из-за появления подозрительного дрона над авиабазой.

Полеты в аэропорту Ганновера временно прекратили после обнаружения беспилотника возле взлетно-посадочных полос.