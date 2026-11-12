Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием

Политолог Шаповалов: ОДКБ определила новые ориентиры безопасности в Евразии

Tекст: Андрей Резчиков

«Итоги московского саммита ОДКБ в очередной раз подтверждают: выстраивание устойчивой архитектуры безопасности на евразийском континенте без участия России попросту невозможно. Специфика дипломатии Владимира Путина заключается в том, что для него защита суверенитета и национальных интересов является абсолютным и безусловным приоритетом в развитии государства. Именно эта твердая и последовательная позиция позволяет нашей стране занимать лидирующие позиции на мировой арене», – говорит Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

При этом, отметил он, Россия выстраивает отношения с дружественными странами и государствами мирового большинства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и неделимости безопасности. «Москва всегда открыта к честному диалогу. Мы не угрожаем странам Запада и защищаем свои интересы исключительно в собственных границах, не претендуя на чужие территории. Такой подход находит глубокий отклик во всем мире», – подчеркнул эксперт.

По словам Шаповалова, стратегическое преимущество российской модели интеграции на постсоветском пространстве и за его пределами заключается в открытости и гибкости: «Россия активно развивает связи по линии СНГ – ШОС – ОДКБ, ЕАЭС – ШОС, а также со странами АСЕАН, ОПЕК+ и Организацией исламского сотрудничества, где наша страна обладает уникальным для государства, в котором ислам не является доминирующей религией, статусом наблюдателя».

Важнейшую роль сегодня играют такие межрегиональные форматы, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), объединяющая большую часть Евразии, и объединение БРИКС. «Отмечу, что эти организации не «антизападные», а «незападные». В этом и кроется главная специфика нашего подхода. Россия и ее партнеры рассматривают интеграционные союзы как площадки для взаимовыгодного сотрудничества, а не как инструмент «дружбы против кого-то», – пояснил политолог.

Собеседник напомнил, что ОДКБ прошла огромный путь развития и «сегодня это не просто оборонный союз, а высокоэффективная, реально действующая структура, внутри которой существует полный консенсус по ключевым вопросам». «Под руководством РФ деятельность объединения шагнула далеко за рамки классического военно-политического блока», – добавил спикер. Особое значение, подчеркнул политолог, имеет запущенная по инициативе Владимира Путина программа оснащения сил ОДКБ современным российским вооружением.

«Наша военная техника всегда высоко ценилась в мире за свою простоту и надежность. Однако сегодня ее оценка качественно иная: наше оружие прошло через масштабную, высокотехнологичную военную кампанию и зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Это колоссальное конкурентное преимущество, которым Москва готова поделиться со своими союзниками», – считает руководитель проектов ЭИСИ.

Что касается утверждения Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года, то это, по его мнению, «продиктовано необходимостью заложить прочный долгосрочный фундамент для совместных действий». «Ситуация в мире меняется стремительно, и палитра угроз постоянно расширяется. Для наших союзников в Центральной Азии критически важно купировать риски, исходящие от соседних неспокойных регионов с высоким уровнем террористической активности», – отметил эксперт.

В то же время для Белоруссии крайне актуальны угрозы со стороны государств НАТО, которые сегодня открыто не чураются применения диверсионных и террористических методов. В этих условиях, считает спикер, «выстраивание единой долгосрочной стратегии и жесткая координация усилий спецслужб и военных контингентов до 2030 года становятся для стран ОДКБ жизненно необходимой задачей».

В среду в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам саммита была принята декларация, в которой подтверждена приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства.

В документе отмечается приоритет политико-дипломатических средств в решении конфликтов, взаимное уважение, равноправие и невмешательство во внутренние дела государств. Лидеры подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество для обеспечения равной и неделимой безопасности в Евразии без внешнего вмешательства, а также анонсировали разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Также лидеры стран отметили важность совместной борьбы с терроризмом, киберпреступностью, незаконной миграцией и наркотрафиком, для чего в зоне ответственности организации продолжат проводить специальные профилактические операции.